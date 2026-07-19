Alineaciones confirmadas España vs Argentina, para final del Mundial 2026; Messi y Yamal, noticia

Todo listo para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en especial tras confirmarse las nóminas titulares de ambos equipos para el compromiso programado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Por supuesto, Lionel Messi y Lamine Yamal se llevan las miradas, y estarán desde el inicio en el encuentro, intentando liderar a sus respectivos equipos para entrar en la historia del fútbol.

Una de las sorpresas es que en Argentina Leandro Paredes será suplente y su lugar lo ocupará Rodrigo De Paul. Además, Nicolás González reemplazará a Giuliano Simeone. En cuanto a España, no hubo novedades.

Alineaciones confirmadas de España vs Argentina, final del Mundial 2026:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

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Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni

