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Alineaciones confirmadas España vs Argentina, para final del Mundial 2026; Messi y Yamal, noticia

Este domingo 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey se medirán España y Argentina y los técnicos ponen lo mejor que tienen a disposición para buscar ser campeones del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Argentina vs España
Argentina vs España final del Mundial 2026 - Foto:
AFP

Todo listo para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en especial tras confirmarse las nóminas titulares de ambos equipos para el compromiso programado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, desde las 2:00 p.m. (hora colombiana).

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Por supuesto, Lionel Messi y Lamine Yamal se llevan las miradas, y estarán desde el inicio en el encuentro, intentando liderar a sus respectivos equipos para entrar en la historia del fútbol.

Una de las sorpresas es que en Argentina Leandro Paredes será suplente y su lugar lo ocupará Rodrigo De Paul. Además, Nicolás González reemplazará a Giuliano Simeone. En cuanto a España, no hubo novedades.

Alineaciones confirmadas de España vs Argentina, final del Mundial 2026:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.
DT: Luis de la Fuente

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Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni

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