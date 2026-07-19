Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ronaldo y la 'picante' predicción para la final del Mundial 2026; "España le gana fácil a Argentina"

Ronaldo y la 'picante' predicción para la final del Mundial 2026; "España le gana fácil a Argentina"

Polémicas palabras se conocieron en la previa de la final del Mundial 2026, donde Ronaldo se pronunció y dejó un claro favorito para el partido que se jugará en el MetLife de New York.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jul, 2026
Comparta en:
España en el Mundial 2026
España en el Mundial 2026
AFP

Ronaldo Nazário, exdelantero de la selección brasileña, afirmó que España ganará "fácil" a Argentina este domingo en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Creo que España gana fácil a Argentina. Para mí, Francia y España siempre fueron las favoritas. Recuerdo que dije antes del Francia-España (de semifinales) que el campeón saldría de ahí", señaló en su canal digital 'Rede Ronaldo'.

Juan David Cabal marcó el gol del triunfo de la Juventus sobre Bolonia en la Serie A.
Colombianos en el exterior

Juan Cabal saldría de la Juventus y ficharía por otro grande de Europa; esto dicen desde Italia

Jhon Jáder Durán, jugador colombiano.
Colombianos en el exterior

A Jhon Durán ya le meten presión a su llegada a Benfica; un hueco que debe llenar

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona considera que la Roja sumará su segunda estrella "con un fútbol jugado de una manera extraordinaria" sobre la Albiceleste de Lionel Messi, que defiende el título de Qatar 2022.

'O Fenômeno' destacó que la selección española ha crecido con un estilo de juego que practica desde "hace mucho tiempo".

Argentina vs España
Argentina vs España - Foto:
AFP

Publicidad

"Hay mucho de (Pep) Guardiola en ello, por haber iniciado esa filosofía en el Barcelona. No creo que Argentina tenga la fuerza para remontar un partido contra España, que va a tener la posesión del balón todo el tiempo", subrayó.

El que fuera '9' de la Canarinha tampoco escatimó en elogios hacia Argentina, cuya campaña en esta Copa del Mundo calificó de "éxito absoluto".

Publicidad

"Remontaron varios partidos, Messi vuelve a escribir otra historia hermosa en el Mundial; es una selección que demuestra carácter, espíritu de superación y garra", opinó.

Ronaldo fue campeón mundial en Corea/Japón 2002 y el máximo goleador del torneo, con 8 tantos, perdió la final de Francia 1998 y también formó parte de la convocatoria brasileña que venció en Estados Unidos 1994, aunque no jugó un solo minuto.

Lionel Messi discutiéndole al árbitro, en duelo contra Suiza.
Gol Caracol

Lionel Messi y su emotivo mensaje, a horas del final del Mundial 2026; "Pase lo que pase..."

MetLife Stadium sede del Mundial de Clubes
Gol Caracol

FIFA venderá césped de la final del Mundial, y el estado de Nueva Jersey se molestó y pidió dinero

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Selección Argentina

Ronaldo Nazario

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad