Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Álvaro Arbeloa volvió a hablar de la polémica con Mbappé; "no estaba contento y me gusta"

Álvaro Arbeloa volvió a hablar de la polémica con Mbappé; "no estaba contento y me gusta"

Unas declaraciones de Kylian Mbappé, refiriéndose a una decisión del entrenador, generaron controversia y el tema siguió antes de un nuevo partido del Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, entrenador y jugador del Real Madrid, respectivamente

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa que le da "mucha normalidad" a todo lo que "ha pasado estos días" y dijo que sabía que Kylian Mbappé "no estaba contento" por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, reconoció, le "gusta"

El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero.

José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
Gol Caracol

Benfica y la propuesta para Mourinho, ante tentación del Real Madrid; Richard Ríos está atento

"Justo subía para aquí y acabo de ver a Mbappé. Le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan", señaló.

"Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. Para mí es algo que tiene mucha más normalidad que lo que se le ha dado. Lo mejor era que jugase un rato la segunda parte, quizás, sin el partido de esta fecha, la situación habría sido distinta. Pero nada más. Yo le doy mucha normalidad a lo que ha pasado estos días. Mi relación con Mbappé sigue siendo la misma", agregó.

Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé durante un entrenamiento del Real Madrid

Publicidad

Un partido del domingo, contra el Sevilla, en el que Mbappé podría volver a la titularidad, y que el técnico calificó de máxima dificultad.

"Es un Sevilla que ha ganado los tres últimos partidos, que viene haciendo las cosas muy bien con Luis -García Plaza-, un entrenador con grandísima experiencia. Conocemos cómo trabajan sus equipos. Le ha dado la vuelta al Sevilla y el estadio es ilusionante por el ambiente, la complejidad, una afición que es de las mejores de España. Un grandísimo club y seguro que, siendo el último partido de la temporada en su campo, querrán hacer un buen partido delante de su gente", analizó.

Publicidad

La visita al Sevilla será el penúltimo partido de liga para un Real Madrid que cerrará la campaña sin títulos, "lo más complicado cuando estás en este club", para Arbeloa, y, por ello, "lo que más" le "duele" en su etapa como entrenador del primer equipo, que arrancó en enero.

José Mourinho, entrenador portugués del Benfica, suena para ser el nuevo técnico del Real Madrid
Gol Caracol

"José Mourinho es el número uno; si regresa al Real Madrid, estaré contento de tenerle"

José Mourinho, director técnico del Benfica.
Gol Caracol

¿José Mourinho llegará al banquillo de Real Madrid?; el portugués 'rompió' el silencio

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

Kylian Mbappé se la dejó caer a su DT en Real Madrid; "me ha dicho que soy el cuarto delantero"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Real Madrid

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad