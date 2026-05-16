Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 9

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 prácticamente será monopuerto. El recorrido es enteramente llano desde la salida hasta Silla, aunque después de Sasso Marconi comienza ligeramente a subir junto a la histórica línea ferroviaria de la ‘Porrettana’. En Silla comienza la primera subida catalogada como GPM (que de hecho forma un todo con la final, de la que está separada por un brevísimo descenso). Se atraviesa Gaggio Montano por el acceso más empinado para alcanzar Querceta. Breve descenso hasta Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) y a continuación, la subida final.

Últimos 12 km todo en subida por carretera de montaña con numerosas curvas y algunos virajes cerrados. En los últimos 3 km la pendiente se mantiene por encima del 10% con máximas de hasta el 15% para luego suavizarse ligeramente. Recta final (asfalto, longitud 150 m, anchura 7 m) en subida en torno al 7%.

Cervia

Situada en la costa de Emilia-Romaña, Cervia es una ciudad históricamente ligada a la producción de sal, actividad que ha marcado su desarrollo económico y urbano durante siglos. El centro histórico conserva el trazado del siglo XVII vinculado a las salinas, con un canal del puerto que conectaba la ciudad con el mar y edificios destinados al procesamiento y almacenamiento de la sal. Junto a su dimensión histórica, Cervia se consolidó en el siglo XX como localidad turística, gracias al desarrollo de Milano Marittima. Hoy el municipio une ese entorno natural, el de la Salina di Cervia, y la vocación costera.

Corno alle Scale

El Corno alle Scale es una montaña de los Apeninos tosco-emilianos situada en la frontera entre Emilia-Romaña y Toscana, en el territorio de la ciudad metropolitana de Bolonia. Con sus 1.945 metros de altitud es la cima más alta de los Apeninos boloñeses y forma parte del Parque regional del Corno alle Scale. El área se caracteriza por entornos montañosos abiertos, praderas de alta cota y vertientes boscosas, y es conocida por sus actividades de senderismo y su estación de esquí.



Perfil y altimetría de la etapa 9 del Giro de Italia 2026

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Hora y dónde ver la etapa 9 del Giro de Italia 202

Fecha: domingo 17 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.