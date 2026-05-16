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Gol Caracol  / Robert Lewandowski interesa a varios clubes; ya hay ofertas, tras su salida del Barcelona

Robert Lewandowski interesa a varios clubes; ya hay ofertas, tras su salida del Barcelona

A través de un emotivo mensaje, el delantero polaco, Robert Lewandowski, anunció que no seguirá en el conjunto 'culé' y, desde ya, hay pretendientes para ficharlo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
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Robert Lewandowski, delantero polaco y goleador, anunció su salida del FC Barcelona

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instragram, que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.

El internacional polaco, que cumple 38 años en agosto y terminaba contrato este verano, ha disputado cuatro temporadas como azulgrana, en las que ha contribuido con sus goles a ganar tres Ligas, una Copa de Rey y tres Supercopas de España.

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"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", ha afirmado Robert Lewandowski.

El futbolista del Barcelona ha agradecido el apoyo a todas las personas que ha conocido en estos "hermosos cuatro años" y, en especial, al presidente Joan Laporta por darle "la oportunidad de vivir el capítulo más importante" de su carrera.

Robert Lewandowski, delantero polaco, anunció su salida del FC Barcelona

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"El Barça vuelve a estar donde merece. Visca el Barça. Visca Catalunya", ha zanjado el jugador.

Robert Lewandowski podrá despedirse de su afición este domingo en el Spotify Camp Nou en el último partido de la temporada del Barcelona en su estadio, contra el Betis, en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

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