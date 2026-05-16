Partidos EN VIVO HOY 16 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 16 de mayo, con acción de Luis Díaz con Bayern Múnich, y se juegan las semifinales de ida de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de may, 2026
Luis Díaz y Bayern Múnich juegan este sábado en la Bundesliga.

Este sábado 16 de mayo, el calendario futbolero promete emociones en el fútbol de Europa, en especial en la Bundesliga y allí entra en acción el Bayern Múnich de Luis Díaz. Además, en la Liga BetPlay I-2026 se juegan las semifinales de ida entre Santa Fe y Junior de Barranquilla, y Deportes Tolima recibe a Atlético Nacional.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 16 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 16 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Everton Femenino vs. Leicester Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
London City Lionesses vs. Aston Villa Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
Liverpool Femenino vs. Arsenal Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
West Ham Femenino vs. Manchester City Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
Brighton Femenino vs. Tottenham Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
Chelsea Femenino vs. Manchester United Femenino7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Werder Bremen vs. Borussia Dortmund8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Freiburg vs. RB Leipzig8:30 a.m. - Bundesliga Disney+ Premium
F.C. San Pauli vs. VfL Wolfsburg8:30 a.m. - Bundesliga Disney+ Premium
Heidenheim vs. Mainz 058:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Borussia M'gladbach vs. Hoffenheim8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Bayern Múnich vs. FC Köln8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
1. FC Union Berlín vs. Augsburg8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
Chelsea vs. Manchester City9:00 a.m. - FA Cup Final - Disney+ Premium
FC Barcelona Femenino vs. Atlético Madrid Femenino2:00 p.m. - Copa de la Reina Final - Disney+ Premium
Alianza vs. Real Santander3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Boyaca Chicó vs. Atlético FC3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
CF Montréal vs. Chicago Fire3:30 p.m. - MLS - Apple TV
Cúcuta vs. Leones3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Deportes Tolima vs. Atlético Nacional6:00 p.m. - Liga BetPlay Dimayor - Win
DC United vs. St. Louis City SC6:30 p.m. - MLS - Apple TV
Orlando City vs. Atlanta United6:30 p.m. - MLS - Apple TV
Charlotte FC vs. Toronto FC6:30 p.m. - MLS Apple TV
New England Revolution vs. Minnesota United6:30 p.m. - MLS - Apple TV
Philadelphia Union vs. Columbus Crew6:30 p.m. - MLS - Apple TV
Palmeiras vs. Cruzeiro7:00 pmSerie A Brasil Fanatiz,Win Play,Win Sports
Austin FC vs. Sporting Kansas City7:30 p.m. - MLS - Apple TV
Seattle Sounders vs. Los Angeles Galaxy8:00 p.m. - MLS - Apple TV
Santa Fe vs. Junior de Barranquilla8:30 p.m. - Liga BetPlay Dimayor - Win
San Diego FC vs. FC Cincinnati8:30 p.m. - MLS - Apple TV
San Jose Earthquakes vs. FC Dallas9:30 p.m. - MLS Apple TV
