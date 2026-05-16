Partidos EN VIVO HOY 16 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

|West Ham Femenino vs. Manchester City Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Brighton Femenino vs. Tottenham Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Chelsea Femenino vs. Manchester United Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Werder Bremen vs. Borussia Dortmund
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Freiburg vs. RB Leipzig
|8:30 a.m. - Bundesliga Disney+ Premium
|F.C. San Pauli vs. VfL Wolfsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga Disney+ Premium
|Heidenheim vs. Mainz 05
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Borussia M'gladbach vs. Hoffenheim
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs. FC Köln
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|1. FC Union Berlín vs. Augsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Manchester City
|9:00 a.m. - FA Cup Final - Disney+ Premium
|FC Barcelona Femenino vs. Atlético Madrid Femenino
|2:00 p.m. - Copa de la Reina Final - Disney+ Premium
|Alianza vs. Real Santander
|3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
|Boyaca Chicó vs. Atlético FC
|3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
|CF Montréal vs. Chicago Fire
|3:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Cúcuta vs. Leones
|3:30 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
|Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
|6:00 p.m. - Liga BetPlay Dimayor - Win
|DC United vs. St. Louis City SC
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Orlando City vs. Atlanta United
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Charlotte FC vs. Toronto FC
|6:30 p.m. - MLS Apple TV
|New England Revolution vs. Minnesota United
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Philadelphia Union vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Palmeiras vs. Cruzeiro
|7:00 pmSerie A Brasil Fanatiz,Win Play,Win Sports
|Austin FC vs. Sporting Kansas City
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Seattle Sounders vs. Los Angeles Galaxy
|8:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Santa Fe vs. Junior de Barranquilla
|8:30 p.m. - Liga BetPlay Dimayor - Win
|San Diego FC vs. FC Cincinnati
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|San Jose Earthquakes vs. FC Dallas
|9:30 p.m. - MLS Apple TV