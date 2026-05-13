Benfica y la propuesta para Mourinho, ante tentación del Real Madrid; Richard Ríos está atento

El Benfica, club que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, habría presentado a José Mourinho una propuesta para renovar su contrato, en medio de los rumores sobre una posible salida del técnico hacia el Real Madrid, según informó este miércoles 13 de mayo la prensa deportiva portuguesa.

Según el diario 'Record', el presidente de las 'águilas', el excentrocampista Rui Costa, planteó a Mourinho una renovación de su vínculo contractual con el club lisboeta y está a la espera de una respuesta del entrenador oriundo de Sétubal y de 63 años.

José Mourinho, director técnico del Benfica. AFP

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026-2027.



El lunes, el exentrenador del Real Madrid, Chelsea, Oporto, Manchester United e Inter de Milán, entre otros, dijo que sólo pensará y hablará de su futuro a partir del próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal y esos 10 días estén en vigor.

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"Hay un partido contra el Estoril (el sábado, en la próxima jornada) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica. (...) Tranquilos, sólo falta una semana", afirmó.

El Benfica de Mourinho sigue invicto en la Liga, pero cayó al tercer lugar en el partido más reciente, en el que empató contra el Braga (2-2).

