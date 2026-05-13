Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Benfica y la propuesta para Mourinho, ante tentación del Real Madrid; Richard Ríos está atento

Benfica y la propuesta para Mourinho, ante tentación del Real Madrid; Richard Ríos está atento

El nombre de José Mourinho está sonando fuertemente en la prensa internacional para una nueva etapa en el Real Madrid, y en Benfica, que tiene en sus filas a Richard Ríos, empezaron a tomar medidas.

Por: EFE
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica.
Fotos: Getty Imágenes

El Benfica, club que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, habría presentado a José Mourinho una propuesta para renovar su contrato, en medio de los rumores sobre una posible salida del técnico hacia el Real Madrid, según informó este miércoles 13 de mayo la prensa deportiva portuguesa.

Según el diario 'Record', el presidente de las 'águilas', el excentrocampista Rui Costa, planteó a Mourinho una renovación de su vínculo contractual con el club lisboeta y está a la espera de una respuesta del entrenador oriundo de Sétubal y de 63 años.

José Mourinho, director técnico del Benfica.
José Mourinho, director técnico del Benfica.
AFP
  1. Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
    Manuel Neuer junto a Luis Díaz y otros compañeros del Bayern Múnich.
    Getty Imágenes
    Gol Caracol

    Tranquilidad para Luis Díaz y Bayern Múnich; importante figura renovará su contrato

  2. Hugo Rodallega marcó triplete en triunfo 4-0 de Santa Fe sobre América, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
    Hugo Rodallega marcó triplete en triunfo 4-0 de Santa Fe sobre América, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
    Foto tomada del X @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    ¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la opción de ir a Selección Colombia?; posición firme

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026-2027.

El lunes, el exentrenador del Real Madrid, Chelsea, Oporto, Manchester United e Inter de Milán, entre otros, dijo que sólo pensará y hablará de su futuro a partir del próximo lunes, cuando haya terminado la Liga de Portugal y esos 10 días estén en vigor.

Publicidad

"Hay un partido contra el Estoril (el sábado, en la próxima jornada) y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica. (...) Tranquilos, sólo falta una semana", afirmó.

El Benfica de Mourinho sigue invicto en la Liga, pero cayó al tercer lugar en el partido más reciente, en el que empató contra el Braga (2-2).

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mourinho

Benfica

Richard Ríos

Publicidad

Publicidad

Publicidad