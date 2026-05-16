Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8; Egan Bernal salvó el día

Este sábado, la etapa 8 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Chieti y Fermo con un recorrido de 156 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga, atacó en los últimos kilómetros y se impuso en línea de meta. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) retuvo la 'maglia rosa' y Egan Bernal (Netcompany INEOS) sigue en el top-15.

Los corredores tomaron la salida en Chieti y fueron varios los corredores que lanzaron ataques. Gualdi Simone (Lotto Intermaché), Matteo Sobrero (Lidl - Trek) y Jonas Geens (Alpecin Premier Tech) lo intentaron, pero no tuvieron éxito. Luego, un grupo de 15 pedalistas tomaron una pequeña distancia, pero tampoco lograron el cometido. Los primeros en rodar con buena renta sobre el pelotón fueron Alberto Bettiol (XDS Astana Team) y Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Ganna y Bettiol rodaron con una ventaja que no pasó el minuto y a 103 km fueron cazados. Después de varias intenciones la fuga se generó con tres corredores: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Jhonataan Narváez (UAE Team Emirates) y Andreas Leknessund (UnoX Mobility).

Leknessund se quedó con el esprint en Cupra Marittima; Bjerg, en Montefiore dell'Asso y el KM Red Bull; y Narváez, en Monterubbiano y Capodarco.



El pelotón aceleró en los últimos kilómetros, pero no fue suficiente. Narváez logró la victoria en solitario en Fermo, seguido por Leknessund a 32 segundos. El podio lo completo Martin Tjotta a 42s.

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Bernal cruzó la meta junto a la 'maglia rosa' y demás favoritos a 1:53 del ecuatoriano. En la general, el joven maravilla es 15° a 6:18 de Eulálio.



Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 8

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 34h 28' 42''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''

4. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 18''

5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''

7. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''

9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 18''