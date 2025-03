América de Cali tendrá rivales ‘suaves’ en Copa Sudamericana; sorteo lo ilusiona

América de Cali es uno de los equipos llamados a ser protagonista de la Copa Sudamericana 2025 si se tiene en cuenta su posición para el sorteo de cuadrangulares, programado para el lunes 17 de marzo a las 6 de la tarde.

Los rojos del Valle del Cauca aparecen como cabeza de serie junto a otros 7 favoritos al título que integran el bombo 1, adversarios con los que no se tendrá que medir en la fase de grupos.

En consecuencia, los escarlatas evitarán de entrada a escuadras como Atlético Mineiro, Fluminense, Gremio, Cruzeiro, Independiente, Lanús, y Defensa y Justicia.

Publicidad

Es decir, sus oponentes saldrán de los bolilleros 2, 3 y 4, en los que hay clubes de menor cartel, organizados de esa manera según el escalafón de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Rivales para América de Cali en sorteo de Copa Sudamericana

Publicidad

Los ‘Diablos’ chocarán con uno de estos elencos del bombo 2: Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Huracán, Universidad Católica de Ecuador, Unión Española o Godoy Cruz.

También se encontrarán con un conjunto del bolillero 3, excepto el también colombiano Once Caldas , por ser del mismo país: Racing de Uruguay, Unión de Santa Fe, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Puerto Cabello o Cerro Largo.

Finalmente, se cruzarán con un representante del bombo 4, donde están: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitoria y San José de Bolivia, así como los perdedores de las llaves Alianza Lima-Iquique, Bahía-Boston River, Cerro Porteño-Melgar y Corinthians-Barcelona.

Bombos para el sorteo de Copa Sudamericana 2025

Publicidad

⦁ Bombo 1

- Atlético Mineiro (Brasil)

- Fluminense (Brasil)

- Gremio (Brasil)

- Independiente (Argentina)

- Cruzeiro (Brasil)

- Lanús (Argentina)

- Defensa y Justicia (Argentina)

- América de Cali (Colombia)

⦁ Bombo 2

- Guaraní (Paraguay)

- Palestino (Chile)

- Caracas (Venezuela)

- Vasco da Gama (Brasil)

- Huracán (Argentina)

- Universidad Católica (Ecuador)

- Unión Española (Chile)

- Godoy Cruz (Argentina)

⦁ Bombo 3

- Once Caldas (Colombia)

- Racing (Uruguay)

- Unión de Santa Fe (Argentina)

- Nacional Potosí (Bolivia)

- Cienciano (Perú)

- Sportivo Luqueño (Paraguay)

- Puerto Cabello (Venezuela)

- Cerro Largo (Uruguay)

⦁ Bombo 4

- Mushuc Runa (Ecuador)

- Atlético Grau (Perú)

- Vitoria (Brasil)

- San José (Bolivia)

- Alianza Lima (PER) o Iquique (CHI)

- Bahía (BRA) o Boston River (URU)

- Cerro Porteño (PAR) o Melgar (PER)

- Corinthians (BRA) o Barcelona (ECU)

Fecha, hora y TV para sorteo de grupos de Copa Sudamericana

Publicidad

La conformación de los 8 cuadrangulares del torneo continental se estableció para el lunes 17 de marzo de 2025 a las 8 de la noche, hora colombiana, y se podrá ver en directo a través del canal de Youtube de la Conmebol.