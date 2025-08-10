Publicidad

Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia 2025

Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia 2025

Este domingo 10 de agosto, Rodrigo Contreras se quedó con el título de la Vuelta a Colombia 2025. Edgar Pinzón ganó la última etapa en Bogotá.