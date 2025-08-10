Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz: “La gente cree que es fácil la vida del futbolista, pero hay que trabajar”

Daniel Muñoz: “La gente cree que es fácil la vida del futbolista, pero hay que trabajar”

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz habló luego de conseguir su segundo título con el Crystal Palace, esta vez venciendo al poderoso Liverpool. El paisa estuvo reflexivo y se mostró orgulloso.