Daniel Muñoz: “La gente cree que es fácil la vida del futbolista, pero hay que trabajar”

Crystal Palace levantó su segundo título en toda su historia, y en los dos han participado los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, pero fue el último el que este mismo domingo decidió hablar de la dura lucha que tuvieron este domingo venciendo 3-2 al poderoso Liverpool, en la final de la Community Shield, donde se enfrentan los campeones de la Premier League y la FA Cup.

El lateral derecho fue titular, disputó todo el partido y fue una de las figuras del equipo de Londres que levantó el trofeo en las últimas horas, por lo que destacó el trabajo grupal y la convicción que tuvieron todos para poder derrotar a un grande del fútbol de Inglaterra.

"No es fácil, a veces quizás la gente cree que venir acá y que la vida del futbolista es fácil y que siempre son alegrías, no es fácil estar acá, enfrentar a uno de los clubes más poderosos, con tanto talento y quedarte con el titulo, no es fácil, hay que trabajar. Es premio al esfuerzo a la valentía, hemos creído. Este es el resultado del trabajo honesto, humilde y creer que podemos derrumbar gigantes", aseguró Daniel Muñoz a 'TNT Sports' tras ganar la Community Shield, mostrándose reflexivo sobre el día a día de los jugadores profesionales.

Acá las palabras de Daniel Muñoz tras ser campeón con Crystal Palace:

Publicidad

*Emoción tras ganar la Community Shield

"Feliz, darle la gloria y honra a Dios que nos da la oportunidad de disfrutar de este deporte y ser nuevamente campeones acá, donde hace pocos meses levantamos esa primera copa para Crystal Palace. Y hoy nuevamente tenemos la oportunidad ante otro gran rival y eso es maravilloso. Eso lo llena a uno de orgullo, de hambre, de seguir trabajando porque sabe uno que está haciendo las cosas bien".

*A la espera de decisión de UEFA si jugarán Europa o Conference League

"Es un tema que no nos compete mucho a nosotros, que ya se nos sale de las manos, pero es triste porque luchamos y trabajamos porque somos merecedores de ese cupo a Europa League, pero ya son decisiones de otras personas. Lo más justo es que estemos en el lugar donde debemos estar. Esperemos, hay una probabilidad, esperemos a ver qué pasa y, sino seguir trabajando, sea donde sea seguir dando lo mejor".

Daniel Muñoz con el Crystal Palace vs Liverpool - Foto: Getty Images

Publicidad

*La opinión de los jugadores a la espera de la decisión de UEFA

"El sueño de todos es ir a Europa League porque nos lo ganamos dentro de la cancha, ya lo externo son cosas que no nos competen sino más a los directivos, a la UEFA, pero la ilusión está".

*La ida de Luis Díaz de Inglaterra para ir al Bayern Múnich

"Feliz por él, siempre voy a estar para acompañarlo, voy a ser feliz donde él esté contento y derroche mucho fútbol, es un hombre con muchos talentos y cualidades una lástima que no va a poder uno enfrentarlo acá, pero desearle éxitos, bendiciones y que en la Selección Colombia nos dé muchas alegrías".