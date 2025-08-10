Hinchas del Crystal Palace desafían a la UEFA con polémico mensaje en Wembley

Los aficionados del Crystal Palace, presentes este domingo en el estadio de Wembley, en Londres, para un partido contra el Liverpool, reivindicaron la expulsión del club de la próxima edición de la Liga Europa con una pancarta que rezaba "UEFA MAFIA".

Acompañada de varias bengalas, los aficionados exhibieron su protesta contra la expulsión del Palace de esta competición, cuya presencia en ella ganaron en el campo al ganar la FA Cup al Manchester City.

Sin embargo, debido a discordancias con la ley de multipropiedades de la UEFA y a su vínculo con el Olympique de Lyon, con el que compartía dueño hasta el pasado mes de junio y que también disputaba la Liga Europa, fue relegado a la Liga Conferencia.

Su puesto en la Liga Europa lo ocupará el Nottingham Forest, aunque los 'Eagles' aún están a la espera de un recurso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Publicidad

Crystal Palace arruina desfile de fichajes del Liverpool

Acción de juego en el duelo entre Crystal Palace vs. Liverpool, por la Community Shield. Foto: AFP.

Publicidad

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sorprendente verdugo del Manchester City en la final de la pasada Copa de Inglaterra, se impuso en la Community Shield al Liverpool (2-2, 3-2 en penales), que exhibió sobre el césped de Wembley varios de sus nuevos fichajes.

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitiké abrió el marcador (4) y más tarde el lateral neerlandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds (21, 2-1), mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

"Estuvimos al mismo nivel que el Liverpool, fue un gran partido. Estoy orgulloso del equipo", declaró el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner.

Publicidad

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.