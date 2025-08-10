Cristiano Ronaldo está 'on fire'; vea el doblete del 'Bicho' con Al Nassr frente al Almería

Este domingo 10 de agosto, en partido de preparación, Al Nassr se enfrentó en el Estadio Juegos del Mediterráneo a Almería, previo a la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita, en la que se medirá ante Ittihad.

Con Cristiano Ronaldo en cancha, los dirigidos por Jorge Jesús cayeron 3-2 frente al conjunto español, que abrió el marcador por intermedio de Sergio Arribas a los seis minutos. No obstante, el ‘Bicho’ igualó a los 17 con un remate de pierna derecha dentro del área y volvió a marcar, esta vez desde el punto penal, a los 39.

Sin embargo, Almería remontó gracias a un doblete de Adrián Embarba, quien anotó a los 43 y 61 minutos para sentenciar el 3-2 final.

Con sus anotaciones, el astro portugués alcanzó las 944 dianas en su carrera profesional y sigue firme en su objetivo de llegar a los 1.000 goles.



Vea el doblete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr frente al Almería

⚽ | From build-up to brilliance 🤩

Cristiano Ronaldo applies the perfect finish 🐐#AlNassrAlmeria

pic.twitter.com/WFlCjN1WeQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 10, 2025

Publicidad

🚨 CRISTIANO RONALDO HAS SCORED A BRACE!



8 GOALS IN THE LAST 5 GAMES!



pic.twitter.com/3mpHOIglun — TC (@totalcristiano) August 10, 2025