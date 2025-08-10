Jefferson Lerma, entre festejos y más por título de Crystal Palace, no se olvidó de su familia

Poco después de haber levantado el título de la Community Shield en Inglaterra, Jefferson Lerma salió a hablar ante los medios de comunicación presentes en la zona mixta, donde el ‘cafetero’ habló de todo un poco; inclusive, recordó a su familia y les dedicó el título.

Y es que, el colombiano, que jugó algunos minutos frente a Liverpool por la gran final del emblemático certamen inglés, dejó sentidas palabras para los suyos y toda la hinchada de Crystal Palace que no ‘caben de la dicha’ por esta coronación.

"La verdad es que esto lo hemos conseguido gracias a Dios, este triunfo también es fruto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación a todo esto y Dios nos ha recompensado con estos dos campeonatos, de escribir nuestra historia en el fútbol inglés”, indicó de entrada Lerma, dejando claro que la felicidad es inmensa, pero también el agradecimiento por todo lo vivido.

Sumado a eso, el colombiano habló de su familia y la alegría que ha dado este nuevo título con el conjunto londinense, que no se cansa de hacer historia en el fútbol inglés: “Cerrito. Mi familia debe estar super feliz por este gran logro que he conseguido, que dios me ha brindado y es un momento para disfrutar y tener una sonrisa inmensa”.

“Contento con todo esto que nos está pasando y disfrutar, esto es un nuevo comienzo, dios permita que en esta temporada este sea el camino del club y podamos conseguir cosas grandes”, concluyó Lerma ante los medios.



¡Crystal Palace campeón de la Community Shield!

El Crystal Palace, sorprendente verdugo del Manchester City en la final de la pasada Copa de Inglaterra, se impuso este domingo en la Community Shield al Liverpool (2-2, 3-2 en penales), que exhibió sobre el césped de Wembley varios de sus nuevos fichajes.

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador (4) y más tarde el lateral neerlandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds (21, 2-1), mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, las 'águilas' no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

"Estuvimos al mismo nivel que el Liverpool, fue un gran partido. Estoy orgulloso del equipo", declaró el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner.

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.