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Gol Caracol  / Ancelotti y el ultimátum a Neymar para el Mundial 2026; "está siendo evaluado, tiene dos meses"

Ancelotti y el ultimátum a Neymar para el Mundial 2026; "está siendo evaluado, tiene dos meses"

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, le envió un mensaje directo a Neymar Jr. y lo dejó seguir con la ilusión de entrar en la lista definitiva de convocado para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Neymar, estrella del Santos
Neymar, estrella del Santos
Getty Images

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