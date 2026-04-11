Benfica puso precio a Richard Ríos ante interés de gigantes de Europa; se filtró cifra en Portugal

En Benfica no pasa desapercibido el fuerte interés de equipos europeos en contratar al mediocampista colombiano Richard Ríos, quien tiene varios clubes pendientes a su situación, especialmente desde la Serie A de Italia, donde en particular ya son tres los nombres de elencos con los que está siendo vinculado.

Por ese motivo, en Portugal se conocieron los valores que pediría el cuadro de Lisboa en caso de que alguien quiere llevarse al antioqueño, quien viene de menos a más y se ha convertido en pieza clave para el técnico José Mourinho.



Precio de Benfica para vender a Richard Ríos

A pesar de ser una de sus figuras internacionales, el equipo portugués no tiene problema, como lo hace desde hace varios años, de vender a sus mejores jugadores pero a precios justos, y en el caso del colombiano no será la excepción.

De entrada, en el medio 'O Jogo' resaltaron que "el valor de Richard Ríos está en alza en Italia, y varios clubes se están posicionando para intentar fichar al final de la temporada. Tras el Napoli, se ha revelado que el Inter de Milán también sigue de cerca al centrocampista", eso sumado a lo que se viene hablando hace un tiempo con "la Roma, que también lo tiene en su lista de objetivos desde que el Benfica lo fichó".

Richard Ríos, futbolista colombiano del Benfica - Foto: Benfica Oficial

En cuanto al precio que pediría el Benfica, el citado diario luso puntualizó en que "según Gianluca Di Marzio, refiriéndose nuevamente al fuerte interés del Napoli, el Benfica solo considerará negociar la venta de su número 20 por valores superiores a 35 millones de euros, cifra que el Napoli fija en tan solo 30 millones". Por ese motivo, recordaron las cifras por las que llegó el colombiano a Europa, con el cuadro de las 'águilas' "invirtió 27 millones de euros en la adquisición del jugador y recibirá tres millones por su participación del 10% en sus derechos de transferencia".



Para terminar, no dudaron en mencionar el rumor fuerte que se ha instaurado en Europa desde hace varios días, detallando que "el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, se había puesto en contacto para conocer los detalles de un posible traspaso al campeón italiano, el Inter de Milán también ha tenido al jugador en su radar durante varias temporadas y está evaluando la posibilidad de hacerse con sus servicios".

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Por el momento, Richard Ríos y Benfica se alistan para el partido de este domingo frente a Nacional, por la fecha 29 de la Liga de Portugal, donde actualmente están en el tercer puesto, con 66 puntos, a siete unidades del líder que es el Porto.