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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica puso precio a Richard Ríos ante interés de gigantes de Europa; se filtró cifra en Portugal

Benfica puso precio a Richard Ríos ante interés de gigantes de Europa; se filtró cifra en Portugal

El futbolista colombiano Richard Ríos viene de menos a más desde su llegada al Benfica, procedente del Palmeiras, y eso ha llevado que su valor incremente y varios equipos ya lo tienen en la mira.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano en Benfica - Foto:
Getty Images

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