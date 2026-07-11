Noticia de último momento de Juan Guillermo Cuadrado y su futuro; acá lo que se sabe

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos que se ha mantenido en la élite del fútbol en Europa en los últimos 17 años; aunque en el tiempo más reciente no logró brillar del todo en el Pisa de la Serie A italiana, ha dejado un gran legado. Lo cierto, es que el de Necoclí reveló una importante novedad.

El talentoso futbolista de nuestro país usó sus redes sociales para comunicar una relevante noticia con respecto a su futuro deportivo.

¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado y qué noticia dio a conocer?

Así las cosas, el exinternacional con la Selección Colombia expresó en su perfil de Instagram que su aventura en el Pisa llegó a su fin y agradeció por el tiempo vivido en dicho club.



Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma Getty Images

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"Simplemente gracias Pisa; gracias también a mis compañeros y colaboradores. Fue un placer formar parte de un gran grupo. Les deseo muchas cosas hermosas en el futuro para los hermosos fans y la hermosa ciudad", esas fueron las cortas, pero sinceras palabras de Cuadrado Bello en la red social mencionada anteriormente.

La publicación la acompañó con un carrete fotográfico por el club ubicado en la región de Toscana.

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Recordemos que Cuadrado llegó al Pisa en agosto del 2025, tras finalizar su vínculo con el Atalanta. El elenco situado en la ciudad de la popular Torre de Pisa descendió a la Serie B italiana.

¿Cómo le fue a Juan Guillermo Cuadrado en su paso por el Pisa?

El exjugador de la Juventus disputó un total de 21 compromisos con el club, siendo 19 de ellos por la Serie A y dos por la Copa de Italia. En esos juegos, tres veces salió como titular.

En cuento a la cifra de goles, el futbolista colombiano sólo logró anotar uno y fue por la vía del penalti al Milan en el estadio de San Siro, en compromiso que finalizó 2-2 en el tablero.

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Ahora, sólo queda esperar si Juan Guillermo Cuadrado tendrá una aventura más en el balompié del 'viejo continente' o si decide poner punto final a su carrera deportiva.