Luis Díaz y su balance del Mundial 2026; "a veces las cosas no salen como uno las sueña"

El último capítulo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se presentó el martes pasado en Vancouver, cuando quedó eliminada en los octavos de final a manos de Suiza que salió ganadora en los lanzamientos desde el punto penalti por un marcador 4-3. Y aunque los jugadores en un alto porcentaje eligieron el silencio y dejaron la concentración oficial, poco a poco han dejado conocer sus sensaciones por la participación en el certamen organizado por la FIFA.

Precisamente, este sábado y a través de su cuenta de Instagram, el que dejó unas líneas fue Luis Díaz, nuestra máxima figura y que se notó acongojado después de la caída contra los suizos.

El guajiro se sumó a otros de sus compañeros como Richard Ríos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, entre otros, y denotó el sentimiento de orgullo por haber representado a Colombia en un Mundial. Junto a esto, también les dejó un agradecimiento sincero a los hinchas que estuvieron pendientes de cada uno de los partidos, tanto en territorio norteamericano, como desde nuestro país haciendo fuerza y apoyando a la distancia.

Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

"Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial. No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa", escribió en primera instancia el de Barrancas en su perfil de Instagram.



A renglón seguido, Díaz Marulanda añadió: "Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país, que nunca dejó de creer en nosotros. Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña, y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante".

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Igualmente, el extremo del Bayern Múnich sostuvo que "estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido. Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial, y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo".

Por último, Luis Díaz dijo que no parará en sus esfuerzos para llevar los colores patrios a lo más alto.

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"Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera. Gracias por creer siempre en nosotros", concluyó el talentoso de la 'tricolor'.