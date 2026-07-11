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Gol Caracol  / El plan de España contra Francia tiene nombre: Lamine Yamal, el llamado a frenar el muro 'galo'

El plan de España contra Francia tiene nombre: Lamine Yamal, el llamado a frenar el muro 'galo'

Lamine Yamal solo ha marcado un gol en lo que va del Mundial 2026, pero ya sabe lo que es anotarle a Francia. "Ojalá se repita la historia; tengo muchas ganas de que llegue el partido", dijo.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Llegó a Norteamérica en pleno proceso de recuperación de una lesión y de las grandes estrellas del Mundial es la que menos ha brillado hasta ahora, pero Lamine Yamal asegura que ya se encuentra en plena forma y "con muchas ganas" de enfrentarse a Francia el martes en Dallas con una plaza en la final en juego.

Hace justo dos años, un Lamine Yamal aún adolescente marcó un golazo desde fuera del área contra Francia, que significó el inicio de la remontada de la 'roja' y la clasificación para una final en la que España ganó su tercer título continental.

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Ese día se dio a conocer a buena parte de la Europa futbolística convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa con 16 años y 362 días.

Lamine Yamal
Lamine Yamal; jugador de la Selección de España
Fotografías de: AFP

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- Dos años después de la Eurocopa -

El lunes 13, en la víspera del partido contra Francia en Arlington, en las afueras de Dallas, Lamine Yamal cumplirá los 19 años, y espera regalarse otro gol como el de Sttutgart.

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"Ojalá se repita la historia; tengo muchas ganas de que llegue el partido", declaró ante los periodistas tras la victoria frente a Bélgica.

El extremo español sólo ha marcado un gol en el torneo (frente a Arabia Saudita en la primera fase), pero Lamine Yamal no le da importancia a los números. "No me frustra (no marcar). Ganamos la Eurocopa y sólo marqué un gol, así que si ganamos el Mundial nadie me dirá si he marcado mucho o poco. Mientras vayamos pasando (rondas) estaré contento, porque lo primero es el equipo".

Frente a los 'diablos rojos', Lamine Yamal fue el delantero más activo, creó siempre peligro por su banda y cerca estuvo de darle una asistencia a Mikel Oyarzabal en la segunda parte, aunque el remate del delantero vasco lo atajó Thibaut Courtois.

"Me estoy encontrando mucho mejor, con mejores sensaciones; cada semana que pasa estoy mejor (...) Llego con mucha confianza; sé que va a salir todo bien, sé que estoy preparado para el partido y con muchas ganas de que llegue el día, va a ser muy especial", aseguró.

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- "Las dos mejores selecciones" -

Superado el escollo de Bélgica, Lamine Yamal ya se dio el permiso para hablar de Francia: "Desde que empezó el Mundial todo el mundo estaba esperando este partido, para mí son las dos mejores selecciones del Mundial y lo vamos a afrontar sin ningún miedo, si alguna selección puede ir contra Francia somos nosotros".

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"Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar uno contra uno todo el campo. Todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y en defensa en un equipo muy físico. Jugaremos como nosotros sabemos e intentaremos tener el balón", analizó.

Y acabó con las mismas palabras que repitió tres o cuatro veces en su intervención ante la prensa, consciente de que el encuentro contra Francia puede ser el trampolín que le mande al estrellato a nivel mundial: "Tengo muchas ganas". Francia está avisada.

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