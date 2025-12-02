Andrés Iniesta entró en el mundo del ciclismo y sorprendió con fichaje de talla mundial

El eritreo Biniam Girmay (Asmara, 25 años), ganador de 3 etapas en el Tour de Francia, se ha convertido en el primer fichaje del nuevo NSN Cycling Team, el equipo de Andrés Iniesta que hereda la licencia del Israel-Premier Tech.

Girmay, quien ha firmado por 3 temporadas, ha sido durante 5 años la referencia del Intermarché-Wanty y sus victorias han pasado a la historia, como la Gante-Wevelgem que ganó en 2022 y las tres etapas y el maillot verde del Tour de Francia 2024.

El ciclista eritreo fue elegido recientemente el mejor ciclista de África por quinta ocasión como reconocimiento a su continuidad en la primera línea del pelotón internacional y a su participación en grandes pruebas como el Tour de Francia. Girmay ya obtuvo este galardón en 2020, 2021, 2022 y 2024.

Andrés Iniesta, futbolista español - Foto: Hiroki Watanabe/Getty Images

El premio lo recibió en una ceremonia celebrada en Kigali (Ruanda), donde se disputaron los Mundiales de ciclismo a finales de septiembre. El podio lo completaron los también eritreos Henok Mulubrhan (Astana), segundo, y Natnael Tesfazion (Movistar Team), en tercera posición.

