Antiguo jugador del América de Cali enfrenta futuro incierto, tras confirmarse dura sanción

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó parcialmente el recurso de siete futbolistas, entre ellos el argentino Rodrigo Holgado, quien jugó en América de Cali, y limitó solo a partidos oficiales la sanción de doce meses que les impuso la FIFA por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia.

El panel del TAS redujo así el castigo a los jugadores que les impedía realizar durante un año cualquier actividad relacionada con el fútbol, pero rechazó la reclamación de la Federación de Malasia (FAM), cuya cúpula directiva dimitió el 28 de enero por el escándalo, y mantuvo la multa que le impuso este organismo de 350.000 francos suizos.

Rodrigo Holgado, delantero de América. Getty Images.

El TAS recordó que en 2025 la Federación de Malasia planteó a los jugadores argentinos Facundo Garcés, Rodrigo Holgado e Imanol Machuca, el brasileño Joao Figueiredo, los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazabal y el neerlandés Hector Hevel Serrano obtener la nacionalidad del país para ser parte de su selección y jugar la Copa Asiática 2027.



La Comisión de Disciplina de la FIFA concluyó en septiembre del año pasado que la Federación de Malasia y los futbolistas habían utilizado documentación falsa en el proceso para la nacionalización y adoptó sanciones contra ellos, que fueron confirmadas en noviembre por el órgano de apelación, con la multa de 350.000 francos para la federación y de 2.000 para los jugadores, con suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol durante doce meses.

El central del Alavés Facundo Garcés obtuvo en el TAS, el pasado 26 de enero, la suspensión cautelar de la sanción y pudo reincorporarse a la dinámica del grupo.

En su recurso al TAS la Federación de Malasia admitió "deficiencias institucionales" en las nacionalizaciones y no cuestionó que pudiera tener responsabilidad en la violación del Código Disciplinario de la FIFA, pero declaró que los jugadores tuvieron un papel limitado en la entrega de los documentos solicitados y que no los prepararon ni los alteraron.

También pidió una reducción de la multa que le fue impuesta. Los jugadores, a su vez, solicitaron la anulación de su sanción completamente o la imposición de un castigo proporcionado.

Tras la audiencia en persona celebrada el pasado 26 de febrero, el panel del TAS responsable del caso consideró que la sanción de doce meses sin jugar para los futbolistas es un castigo razonable y proporcionado, de acuerdo al Código Disciplinario de la FIFA, aunque debe aplicarse únicamente a su participación en partidos y no a todas las actividades vinculadas al fútbol. Esto significa que pueden entrenar con sus clubes.

El TAS precisó que la prohibición de jugar partidos empieza este jueves, pero incluye el periodo ya cumplido desde el 25 de septiembre de 2025 al 26 de enero. También añadió que el panel estimó justificada y proporcionada la cuantía de la multa económica impuesta a la Federación de Malasia.