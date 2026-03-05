Síguenos en:
Gol Caracol  / "Dicen que David Ospina está muy veterano, pero ese gol de Contreras no lo tapa ningún arquero"

En 'Jugada Maestra', programa de Ditu, analizaron la acción del golazo de Rodrigo Contreras y que puso en el 'ojo del huracán' a David Ospina, arquero de Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
David Ospina, arquero de Atlético Nacional.
