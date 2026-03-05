"Dicen que David Ospina está muy veterano, pero ese gol de Contreras no lo tapa ningún arquero"

David Ospina está siendo duramente criticado por el golazo que le anotó Rodrigo Contreras, en duelo que enfrentó, a partido único, a Atlético Nacional y Millonarios para seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026. El experimentado golero, de 37 años, ha sido señalado porque pudo haber hecho más en esa jugada que infló las redes en el Atanasio Girardot, la noche del miércoles anterior.

En el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de Ditu, analizaron dicha acción, dejando como conclusión que ningún arquero podría haber tapado ese gol.

CONMEBOL Sudamericana Colprensa

"Es un gol espectacular de Contreras y están diciendo que David Ospina ya está muy veterano. Ese gol de ese muchacho no lo tapa ningún arquero, lo tapa un arquero de esos malos, que están en el arco esperando, puede ser. Pero un arquero normal, que hace lo que hizo Ospina, que está saliendo con el equipo; que es lo normal, y ese muchacho le metió la pelota; no había ni cómo saltar, la pelota cayó debajo del palo, es un gol dificilísimo. Yo no sé cuál arquero saca esa pelota, donde estaba parado estaba bien, es golazo de Contreras, pero nada que ver de Ospina", esas fueron las palabras de Nelson Gallego, uno de los panelistas del mencionado programa.



Eso sí, el 'profe' Gallego cuestionó a los defensores del 'rey de copas' colombiano, que para ser muy experimentados, le dejaron muchas ventajas a los dirigidos por Fabián Bustos, en especial a Rodrigo Contreras.

Publicidad

"Lo que sí hay que decir es que a Nacional con esos jugadores experimentados no le pueden meter esos dos goles que le metió Contreras, que es un buen jugador ese muchacho. Los centrales de Nacional dónde estaba mirando y había sólo un delantero de Millonarios y un rechazo de esos se convierten en gol, están dormidos los defensas de Nacional", terminó por indicar Nelson Gallego.

David Ospina en Atlético Nacional X @nacionaloficial