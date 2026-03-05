Síguenos en:
¿Se suspende la Finalissima entre Argentina y España?; acá las últimas novedades

Tras los ataques sufridos por Catar, sede del partido, por la guerra en Oriente Medio, hay mucha incertidumbre sobre si se jugará o no la la Finalissima entre Argentina y España.

Por: AFP
Actualizado: 5 de mar, 2026
Lionel Messi y Lamine Yamal, figuras de Argentina y España, respectivamente, que se enfrentan por la Finalissima.
Fotos: AFP

