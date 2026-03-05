El exjugador del Real Madrid que confesó una crónica lesión; "al final no pude más"

El exfutbolista galés Gareth Bale ha revelado recientemente que jugó prácticamente toda su carrera profesional con una lesión crónica en la espalda, un problema físico que comenzó cuando el delantero tenía apenas 18 años y que por consiguiente lo acompañaría durante toda su trayectoria en la élite del fútbol.

El galés colgó las botas a sus 33 años, después del Mundial de Catar 2022 en el que participó con su selección y después de un pequeño paso por la MLS.

"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello", reconoció Bale en el podcast "The Overlap" junto a las leyendas de la Premier League; Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright.

"Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más".



Bale pasó por el Southampton y por el Tottenham antes de llegar al Real Madrid en 2013, club con el que conquistó tres ligas españolas y cincoChampions League, además de disputar más de 250 partidos, tras lo que se marchó a la MLS antes de finalizar su carrera en Catar.

"Nunca supe cuándo sería insostenible, pero la gente pensaba que no me cuidaba lo suficiente, pero la realidad es que me aseguraba de que mis gemelos y mi sóleo pudieran resistir hasta las malas. El problema es que si empezaba a dolerme no podía hacer nada. Tenía que recibir una inyección en la espalda y esperar que se calmara", añadió el futbolista. EFE

Después de una breve etapa final en Estados Unidos y luego de disputar el Mundial de Catar 2022 con la selección de Gales, Bale decidió poner fin a su carrera en 2023. Con el paso del tiempo, el exjugador ha reconocido que las continuas molestias físicas fueron uno de los factores que influyeron en tomar la decisión de abandonar el fútbol profesional.