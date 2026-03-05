Síguenos en:
Gol Caracol  / "Hoy Millonarios, por lo visto frente a Nacional, es candidato para ser campeón" de la Liga Betplay

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se hizo un análisis de lo sucedido en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo de Copa Sudamericana en el que Millonarios eliminó a Nacional.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de mar, 2026
Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2026.
