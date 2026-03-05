"Hoy Millonarios, por lo visto frente a Nacional, es candidato para ser campeón" de la Liga Betplay

Aún con el paso de las horas se sigue hablando del triunfo 3-1 de Millonarios sobre Atlético Nacional, en la fase de duelo directo de la Copa Sudamericana 2026, en un estadio Atanasio Girardot colmado de público y en el que los 'embajadores' impusieron sus condiciones con dos goles de Rodrigo Contreras y otro más de Leonardo Castro. Por los antioqueños descontó Nicolás Rodríguez.

Y de este compromiso se habló en 'Jugada Maestra', de 'Ditu', y tanto el profesor Norberto Peluffo, como Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, dieron su opinión con respecto a los protagonistas y el planteamiento que ordenaron los entrenadores de bando y bando.

"Acá viendo la crisis total en Nacional, no se cómo van a salir de esto. Los hinchas quieren que se vaya el director deportivo, que se vaya el técnico. Yo creo que hoy Millonarios, después de los visto contra Nacional, pasa a ser candidato para ser campeón en Colombia, ya se va acercando al grupo de los ocho. Ganó contundentemente en Medellín, con jugadores en un gran nivel como Mosquera (Sergio), Contreras (Rodrigo), lo de Macalister en lo físico y dándole fútbol al equipo. Y Novoa, el arquero, también respondiendo", apuntó inicialmente 'el Mono' Peluffo.

Mientras tanto, Hernández Bonnet fue más allá y estableció una postura. "Hay una lectura fría del resultado en el Atanasio. Yo les digo que el marcador también fue largo para las oportunidades de gol que tuvo Nacional. No es que Millonarios no tenga méritos y ahí hay que destacar la disciplina táctica, el técnico Bustos diseñó una estructura y le funcionó. Salvo algunos movimientos en el gol de Nacional, a Millonarios le salió el plan. Los hinchas están felices y están en todo su derecho", comentó.



Ahora, en medio de este panorama, en el cuadro albiazul están plenos de alegría y ahora esperarán qué les depara el sorteo de grupos de la Sudamericana, que seré el próximo 19 de marzo de 2026 en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Además de eso, Millonarios comenzará a preparar el duelo del próximo lunes frente a Cúcuta Deportivo, en El Campín, por la décima fecha de la Liga Betplay.

Del lado de Nacional hoy todo es amargura y preocupación entre los seguidores y no se descarta que en las próximas horas se puedan tomar decisiones relacionadas con el futuro del entrenador Diego Arias.

