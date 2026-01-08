Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García fue recibido entre sonrisas y admiración; así fue su llegada a Millonarios

Falcao García fue recibido entre sonrisas y admiración; así fue su llegada a Millonarios

El 'Tigre' se unió a la pretemporada de Millonarios en Argentina y no faltaron los abrazos y saludos cordiales en su vuelta al 'embajador'. Todo quedó captado en un video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Falcao García junto a Hernán Torres, DT de Millonarios.
Falcao García junto a Hernán Torres, DT de Millonarios.
Foto captura de video de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad