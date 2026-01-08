Falcao García fue recibido entre sonrisas y admiración; así fue su llegada a Millonarios

Abrazos, sonrisas y con mucha camaradería, así fue recibido Falcao García por sus compañeros de Millonarios. 'El Tigre' se unió a la pretemporada del 'embajador' en Argentina; el samario también se mostró feliz y dichoso por reencontrarse con sus viejos compañeros.

"¡Mira quién llegó! ¡Qué lindo siempre tenerte con nosotros, Falcao", escribieron en las plataformas digitales del azul capitalino, este jueves 8 de enero. La misma publicación fue acompañada de un video que captó los instantes de cada abrazo y apretón de manos de García Zárate con los distintos jugadores de Millonarios y el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres.

"'Maestro', me alegra verlo. Bienvenido, hermano, bienvenido", se le escuchó decir a Torres Oliveros en el videoclip. A su vez, el exdelantero del Atlético de Madrid, River Plate, entre otros, saludó a los nuevos fichajes de Millonarios, entre ellos a Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña y Mateo García; éste último se mostró muy emocionado por conocer al experimentado artillero samario.

Igualmente, Falcao compartió conmovedores momentos con Leonardo Castro, David Macalister Silva y Danovis Banguero; la buena vibra y bacanería no faltaron, estuvieron a la orden del día. Incluso, el 'Tigre' se 'burló' del peinado del defensor central.



👀 ¡Mira quién llegó! 🐯💙🙌 ¡Que lindo siempre tenerte entre nosotros @FALCAO! pic.twitter.com/AsvJ4AOCki — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

Recordemos que Millonarios anunció la vuelta del oriundo de la ciudad de Santa Marta el miércoles anterior. Su retorno en este 2026 implica no sólo los retos en el rentado local como la Copa y Liga BetPlay, sino también participación internacional en la Copa Sudamericana desde la primera fase, misma donde medirán fuerzas en partido único a Atlético Nacional.



Así le fue al 'Tigre' en su primera etapa en el 'embajador'

En su primer paso por el conjunto azul bogotano, Falcao disputó 28 partidos en los que anotó once goles y tuvo un rendimiento destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, con cuatro anotaciones en seis juegos pero no logró llevar a su equipo a la final.

El club confía ahora en que el delantero, cercano a los 40 años, aporte liderazgo en un plantel en proceso de renovación. En declaraciones recientes, el propio Falcao había dejado abierta la puerta a seguir en actividad al señalar: "Me preparo para ver si en enero continúo jugando".

Millonarios se encuentra en Argentina para disputar duelos de preparación contra River Plate y Millonarios. El domingo 11 de enero se enfrentará a la 'banda cruzada', mientras que el miércoles 14 del mismo mes hará lo propio ante el 'xeneize'.