JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / Wuilker Faríñez ya tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano; "te damos la bienvenida"

Wuilker Faríñez ya tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano; "te damos la bienvenida"

Después de haber finalizado su préstamo en Águilas Doradas, el equipo dueño de su pase, Caracas, decidió volver a ceder al guardameta, Wuilker Faríñez, a otro club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Wuilker Faríñez, guardameta venezolano, fue presentado por Internacional de Bogotá de la Liga BetPlay
Wuilker Faríñez, guardameta venezolano, fue presentado por Internacional de Bogotá de la Liga BetPlay
