Wuilker Faríñez ya tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano; "te damos la bienvenida"

El arquero venezolano, Wuilker Faríñez, jugará este año en el Internacional de Bogotá, el club bogotano que hasta diciembre pasado era conocido como La Equidad y fue adquirido en enero de 2025 por el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte el actor Ryan Reynolds.

"Internacional de Bogotá le da la bienvenida a Wuilker Faríñez Aray arquero venezolano de 27 años que llega para reforzar nuestro arco", expresó el club capitalino en un comunicado.

El club bogotano será el tercero en Colombia de Faríñez, que también militó en Águilas Doradas (2025) y Millonarios (2018-2020), de donde saltó al Lens.

El equipo francés le rescindió contrato en 2024 tras vivir un calvario con las lesiones, por lo que volvió al Caracas de su país esa temporada.



Regresó al fútbol colombiano a principios de marzo pasado al fichar por el Águilas Doradas y declaró estar "contento" con esta "nueva oportunidad" en su carrera, en la que tuvo un destacado rendimiento.

"Faríñez ha sido internacional con la selección de Venezuela, debutando en 2016 y acumulando numerosas apariciones con la Vinotinto. Su recorrido incluye experiencias competitivas en Sudamérica y Europa, aportando seguridad, reflejos y liderazgo bajo los tres palos", agregó su nuevo equipo.

En enero de 2025, el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter adquirió La Equidad, y los nuevos propietarios anunciaron en diciembre su cambio de nombre a Internacional de Bogotá como parte de una renovación de identidad que incluyó un nuevo escudo y uniformes, con referencias a símbolos de la ciudad como los cerros orientales y el cóndor andino.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Reynolds, protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern', y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia", adquirió en 2020 al Wrexham FC de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).

Igualmente, el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.