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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal saca la cara en Flamengo, en pálido 0-0 contra Estudiantes; "el más proactivo"

Jorge Carrascal saca la cara en Flamengo, en pálido 0-0 contra Estudiantes; "el más proactivo"

Luego del empate en Argentina, y con la definición en Brasil, hubo calificaciones y opiniones de la actuación de los jugadores de Flamengo. Jorge Carrascal se salvó.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal en acción con Flamengo
AFP

Flamengo, vigente campeón, igualó 0-0 de visita ante Estudiantes de La Plata la noche del jueves en la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2026 y quedó mejor posicionado para avanzar a la final del torneo. El colombiano Jorge Carrascal fue uno de los pocos destacados en el conjunto 'mengao'.

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De hecho, en la prensa brasileña, exactamente en 'Globo Esporte', fue uno de los pocos que tuvo una presentación decente, en el pálido empate del equipo de Río de Janeiro, este jueves, en Argentina. Le dieron una nota de 6/10.

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Para arrancar, destacaron que Jorge Carrascal "se compenetró bien con Emerson Royal en la línea de fondo", y resaltaron que en medio del poco juego de Flamengo "fue el jugador más proactivo en el mediocampo y el ataque".

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Pero no todo marchó bien con el cartagenero, ya que en el citado medio brasileño también mencionaron que "en ocasiones tuvo dificultades con las jugadas sencillas y la definición. Recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Joaquín Correa".

Jorge Carrascal Estudiantes vs Flamengo
Jorge Carrascal en Estudiantes vs Flamengo
AFP

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La revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata se jugará el jueves próximo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro. El vencedor de la serie se medirá en la final de la Libertadores, el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, contra el ganador de la llave entre Palmeiras y Fluminense.

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El Verdão ganó 2-1 de visita en el Maracaná al Flu el miércoles en su primer choque y se encamina a jugar su segunda final consecutiva de la Libertadores, tras perder la de 2025 en Lima ante el Flamengo.

Este jueves en el estadio UNO, en La Plata, Estudiantes fue más ambicioso y, a pesar de mostrar poca claridad, generó las principales situaciones para quedarse con la victoria.

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Sin embargo, Flamengo resistió y se llevó un empate que lo deja en inmejorable posición para seguir en busca de su quinto título de Libertadores, tras los ganados en 1981, 2019, 2022 y 2025.

Alineaciones:

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Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Eros Mancuso, Santiago Núñez, Rodrigo Funes Mori, Gastón Benedetti - Baltasar Rodríguez (Miguel Monsalve, 75), Ezequiel Piovi, Alexis Castro - Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré, 74), Guido Carrillo, Tiago Palacios (Joaquín Correa, 68).
DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Jorge Carrascal, Erick Pulgar - Lucas Paquetá(Joaquín Freitas, 85), Saúl Níguez, Samuel Lino (Gonzalo Plata, 80) - Bruno Henrique (Pedro, 80).
DT: Leonardo Jardim.

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