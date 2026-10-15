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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Junior dan por perdida esta liga; “preocupados, ya pensando en el año entrante”

En Junior dan por perdida esta liga; “preocupados, ya pensando en el año entrante”

El máximo accionista del Junior de Barranquilla, Fuad Char, habló con la prensa sobre el mal momento que vive el equipo, a pesar de venir de ser bicampeón en Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Once titular de Junior.
Once titular de Junior.
COLPRENSA.

Junior de Barranquilla no pasó del empate 1-1 con el Pereira, sumando cuatro partidos nuevamente sin conocer la victoria, ya que su más reciente triunfo fue el pasado 26 de septiembre cuando derrotó 2-0 a Independiente Medellín. A eso se suma, que con la irregular campaña, las chances de clasificar parecen nulas, aunque ganen los compromisos que faltan.

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Por eso, en un evento en las últimas horas en suelo atlanticense, al máximo accionista del cuadro ‘tiburón’ lo abordaron los periodistas para consultarle sobre el presente del cuadro, dirigido actualmente por Sebastián Viera.

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Fuad Char comenzó expresando que “estamos muy preocupados, la verdad no alcanzamos a entender que está pasando ahí porque hay buenos jugadores”, y hasta se mostró sorprendido porque “Luis Fernando Muriel ha errado tres penaltis seguidos”.

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Pero la declaración del directivo del Junior de Barranquilla que más tuvo resonancia fue cuando nuevamente mencionó que están “preocupados”, pero que ahora “ya pensando en el futuro, en el año entrante”, por lo que desde la interna estarían ya asimilando la eliminación de la Liga BetPlay 2026-II, luego de llegar como bicampeón del fútbol colombiano a este semestre.

Sobre el futuro del uruguayo Sebastián Viera, quien llegó durante el torneo para asumir el cargo de Alfredo Arias, no quiso dar muchos detalles, y solamente dijo que “bueno, faltan seis partidos”, por lo que la continuidad del ‘charrúa’ no estaría asegurada.

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El próximo partido del Junior de Barranquilla será frente al Deportivo Cali, este domingo 18 de octubre, a las 8:10 p.m. Luego de eso, le restan los siguientes encuentros: Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros, Cúcuta Deportivo y Pasto.

Actualmente los 'tiburones' están en el puesto 16 de la tabla de posiciones, con apenas 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas, que lo tienen a nueve unidades del octavo en la Liga BetPlay 2026-II, que es el Deportes Tolima.

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