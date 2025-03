Arquero de Paraguay 'abrió el paraguas' antes de jugar con Colombia; "puedo equivocarme"

Paraguay será el siguiente rival de la Selección Colombia en las Eliminatorias, y antes de que ruede el balón en el estadio Metropolitano el próximo martes, desde territorio guaraní hablaron de la 'tricolor'. Fue el arquero de la escuadra 'albirroja', Roberto Júnior Fernández, el que se refirió a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El golero que milita en el Cerro Porteño, si bien tuvo atajadas importantes en la victoria 1-0 de su selección sobre Chile , en la previa había sido señalado por los errores cometidos con su club. Lo cierto, es que Fernández 'abrió el paraguas' en la antesala de efrentarse a James Rodríguez y compañía.

"Con los años fui ganando una mentalidad mucho más fuerte, aprendí muchísimo, siempre fui consciente de que soy ser humano, que puedo equivocarme como cualquier jugador, como cualquier otro jugador en su área", expresó en charla con el medio 'GEN' y de las que hacen eco en el diario 'Versus' de Paraguay.

Paraguay vs. Chile, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. AFP.

¿Qué otras declaraciones dejó el arquero de Paraguay?

"A mi me tocó no ser tan regular a comienzo de año, ahora si me estoy sintiendo bien nuevamente, pero yo creo que hay que tener calma, saber que muchas veces las adversidades son las que nos fortalecen, lo que nos da experiencia y lo que nos ayuda a seguir creciendo. Cualquier persona en su adversidad, en su momento difícil saca lo mejor y a partir de ahí consigue hacerse más fuerte", precisó el golero.

Mientras que Junior Alonso ya le puso la mira al juego Colombia y esperan sacar un resultado positivo en tierras barranquillas, el martes.

"Significa mucho porque venimos luchando hace mucho tiempo por estar en esta posición. Hoy (jueves) dimos un paso más, un paso muy importante que es ganar de local, sumar de a tres, escalar este piso. Ahora nos queda un partido muy importante que será en Colombia, pero hicimos el deber en casa y eso nos llena de orgullo a nosotros y a toda nuestra gente", dijo el jugador del Atlético Mineiro de Brasil.

¿Cómo quedó Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas?

Luego de vencer a Chile 1-0 con gol de Omar Alderete, Paraguay llegó a los 20 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y suman una unidad más que Colombia, que tiene 19. Argentina lidera la clasificación general con 25 enteros y este viernes 21 de marzo se enfrentará a Uruguay en el clásico del Río de la Plata, a partir de las 6:30 de la tarde, de Colombia.