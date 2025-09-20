Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Asesinado a tiros reconocido futbolista ecuatoriano: hay luto en su país

Asesinado a tiros reconocido futbolista ecuatoriano: hay luto en su país

En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de Jonathan ‘Speedy’ González, quien jugó para su selección. También en clubes como León, Liga de Quito, entre otros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Jonathan González
Jonathan González, futbolista ecuatoriano asesinado - Foto:
Olímpia Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad