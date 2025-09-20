Asesinado a tiros reconocido futbolista ecuatoriano: hay luto en su país

Hay luto en el fútbol internacional pero sobre todo en Ecuador por el asesinato de un futbolista de ese país, se trata de Jonathan González, conocido como ‘Speedy’ en el mundo del balompié.

En las últimas horas la prensa y algunos de los clubes en los que jugó dieron la triste noticia sobre la muerte del mediocampista, quien tenía 31 años y seguía activo en la Segunda División ecuatoriana, todo tras recibir varios disparos.

En el diario ‘El Comercio’ confirmaron la lamentable información, señalando que “asesinan al exseleccionado ecuatoriano Jonathan González. El volante, exfutbolista de la Selección de Ecuador, falleció tras un ataque armado en Esmeraldas”.

La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González ex jugador de nuestra cantera. 💙🖤, mucha fuerza y paz a su familia. 💐 pic.twitter.com/Bq6w445Bms — Independiente del Valle (@IDV_EC) September 20, 2025

Por el momento se habla de una investigación por lo ocurrido dentro de una casa en la que se encontraba el jugador, pero hay consternación en su país por lo ocurrido, ya que tuvo momentos de gloria en su carrera, que lo hicieron pasar por otros clubes internacionales, como en México y Paraguay.

Equipos como el Olimpia, Independiente del Valle, Liga de Quito, León, entre otros, se han pronunciado en sus redes sociales recordando el paso de Jonathan González por sus instituciones, y de paso lamentando lo sucedido en las últimas horas.



¿Quién era Jonathan González, futbolista ecuatoriano asesinado?

El jugador, que actualmente tenía 31 años, estaba jugando para el modesto equipo 22 de julio en la Segunda División de Ecuador y se podía desempeñar como mediocampista o extremo.

González nació en Quinindé, un 18 de enero de 1994, y en su carrera como profesional ya acumulaba más de 350 partidos. Comenzó su camino en el fútbol en Independiente del Valle, en el año 2013, donde se destacó y dio el salto a nivel internacional.

Tuvo un paso por los Leones Negros y Club León, en México, pero luego regresó a IDV. Después salió nuevamente al exterior y militó en el Olimpia, de Paraguay. En territorio mexicano también militó en Dorados de Sinaloa.

Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017.



En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados.



QEPD. pic.twitter.com/DccGD0LE3e — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 20, 2025

En Ecuador, Jonathan González también vistió las camisetas de Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio donde actualmente estaba jugando.

A nivel de la selección ecuatoriana, ‘Speedy’, como se le conocía, tuvo convocatorias para Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 e hizo parte de los llamados para la Copa América 2015.