Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Al León, de James Rodríguez, lo atendieron feo en México: dura derrota 5-0 con Tijuana

Al León, de James Rodríguez, lo atendieron feo en México: dura derrota 5-0 con Tijuana

En la noche de viernes en la Liga MX, el León, que no contó con James Rodríguez en cancha, cayó de forma abultada y hay riesgo para su técnico, Eduardo Berizzo.

Por: AFP
Actualizado: 20 de sept, 2025
Tijuana vs León
Tijuana vs León en Liga MX
AFP

