Al León, de James Rodríguez, lo atendieron feo en México: dura derrota 5-0 con Tijuana

En el estadio Caliente, de Tijuana, los Xolos del Tijuana del director técnico uruguayo Sebastián Abreu golearon 5-0 al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo y del mediocampista colombiano James Rodríguez, quien no estuvo convocado para este partido.

El camerunés Frank Boya hizo el 1-0 para los Xoloitzcuintles con un remate de cabeza al minuto 12. Al 16, también con un testarazo, el ecuatoriano Jackson Porozo aumentó la ventaja a 2-0.

El 3-0 fue obra de Rafael Inzunza, al 29, con un disparo raso y frontal dentro del área. El argentino Ezequiel Bullaude anotó el 4-0 con un remate frente al arco, al 76.

El jamaicano Shamar Nicholson sentenció el 5-0 al 90+3 con un toque de pelota a bocajarro.

De esta manera, el Tijuana del Loco Abreu llegó a 16 puntos y el León se quedó con 11 unidades.

"Es desagradable que te conviertan tantos goles en contra. En el segundo tiempo habíamos equilibrado, pero nuestro juego no nos dio y el balón detenido fue un aspecto mal defendido", explicó Eduardo Berizzo ante la derrota del León.



¿Por qué no jugó James Rodríguez en Tijuana vs León?

León no contó con su capitán y astro colombiano James Rodríguez, quien no hizo el viaje a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México. Sobre la ausencia de James Rodríguez, Berizzo comentó que el colombiano "tiene una lesión en el tendón de Aquiles, y por eso no estaba disponible".

Berizzo rechazó la especulación de que James evitara el viaje para no jugar en la cancha de césped sintético del estadio Caliente.

"En una noche así, se quiere explicar con las ausencias, y no, prefiero explicar que los que estábamos en campo pudimos resolver el partido mejor de lo que lo hicimos. El primer responsable siempre es el entrenador", consideró el argentino.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, capitán del Club León Getty Images

En el estadio Victoria, en Aguascalientes, el Necaxa rompió una racha de seis partidos sin ganar al vencer 1-0 al colista Puebla con un gol en propia puerta del argentino Franco Moyano, al minuto 45+1.

En el primer tiempo de este partido, el argentino Juan Manuel Fedorco, defensa del Puebla, fue atendido con el protocolo de conmoción cerebral tras recibir un golpe en la cabeza; el zaguero intentó seguir en el juego, pero fue relevado para la segunda mitad.

Los Rayos del Necaxa, dirigidos por el argentino Fernando Gago, llegaron a nueve puntos. La Franja del Puebla se quedó con cuatro unidades en el fondo de la clasificación al sufrir su séptima derrota.