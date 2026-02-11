Así está Guadalajara, ciudad que recibirá a la Selección Colombia, en Mundial 2026; hay novedades

Cuatro meses antes del inicio del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, la sede mexicana de Guadalajara ha concluido varias obras importantes y está a punto de terminar otras más, por lo que se declara en camino de ser una gran sede para el torneo más importante del fútbol. Este verano, la urbe será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos; Corea contra un equipo europeo aún no decidido, el 11 de junio; México-Corea, el 18; Selección Colombia ante un rival aún no clasificado, el 23 y Uruguay-España, el 26.

En la parte final de su ampliación y proceso de mejora están los seis kilómetros de la carretera que conecta el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo con la ciudad, por lo que se ha sometido a la construcción de ocho carriles, túneles de salida y entrada a la terminal aeroportuaria y al Periférico para tener acceso a otras vías de la urbe.

De acuerdo a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Jalisco, esa vía es vital para agilizar la llegada y salida de los equipos y de los visitantes, entre quienes se prevén tres millones de turistas.

El aeropuerto de la ciudad invirtió 22 millones de pesos (cerca de 1,3 millones de dólares) para ampliar y mejorar sus instalaciones y recibir al menos a medio millón de personas más durante el Mundial.



El Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer que construyó una segunda pista de aterrizaje de 3.538 metros de largo que aumentó la capacidad de despegues y aterrizajes entre 50 y 70 por ciento y permitirá su operatividad las 24 horas.

Además, cuenta con un edificio multiusos con centro comercial y un hotel, mejores zonas de acceso de vehículos y renovación de vías internas para evitar la congestión en llegadas y salidas.

Las autoridades estatales anunciaron que conclusión de adecuaciones en infraestructura para el Fan Fest que estará en tres plazas públicas en el centro histórico de la ciudad para albergar a cerca de 40.000 personas diarias durante los 40 días de actividades del Mundial.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026

Las mejoras consistieron en piso e iluminación nueva, restauración de fuentes, así como instalación de cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de quienes asistan a esta zona, según dio a conocer el gobierno estatal.

Los trabajos se concentraron especialmente en la Plaza Liberación que albergará la zona de transmisión con pantallas gigantes y escenario para conciertos masivos de artistas como el cantante Alejandro Fernández y la banda de música pop Maná.

En las próximas semanas concluirán obras en la zona de comida y de activaciones del Fan Fest para hacer peatonales las calles que conectan las plazas públicas aledañas y facilitar el libre tránsito de los visitantes.



Símbolos remodelados

La glorieta de la Minerva, uno de los símbolos de la ciudad, tuvo una remodelación de sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, y ampliación de los carriles al lado, además de adecuar el acceso para que los visitantes puedan conocerla de cerca y tomarse fotografías.

Este punto de la ciudad está ubicado en una de las vías de acceso al Estadio Guadalajara y es el lugar donde los hinchas celebran el triunfo de los equipos locales o de la selección mexicana.

Entre las obras pendientes está la construcción del tren eléctrico que saldrá desde el aeropuerto hasta otros puntos de la ciudad, tiene un avance de 90 por ciento e iniciaría pruebas en marzo próximo, para comenzar su operación antes del 15 de mayo.

Ese transporte de bajo costo y de tránsito rápido tendrá capacidad para atender hasta 125.000 usuarios diarios y llevará a turistas extranjeros hacia el anillo periférico donde podrán conectar con el autobús que llega al Estadio Guadalajara.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 104 partidos del Mundial. Es la tercera ocasión que esta urbe es sede tras recibir los mundiales de 1970 y 1986.