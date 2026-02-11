La Selección Colombia, clasificada anticipadamente al hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 que se juega en Asunción, cerrará la fase de grupos del certamen de la Conmebol este jueves ante el combinado anfitrión: Paraguay, que buscará su lugar en la siguiente fase.

La 'tricolor' femenina logró llegar a este encuentro de la quinta jornada del Grupo A con tranquilidad, tras haber superado 2-0 a Uruguay con goles de Maithe López y Fernanda Viáfara, a los 41 y 84 minutos, respectivamente. De paso, las dirigidas por Carlos Paniagua acabaron con las ilusiones de las 'celestes', que quedaron eliminadas.

Maithe marcó su segundo tanto en el Sudamericano y se afianza como una de las figuras del combinado de nuestro país, al igual que Luisa Agudelo quien se ha mostrado intratable bajo los tres palos.

La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano. Foto: X de @CONMEBOLtorneos.

Así llega la 'albirroja' al duelo contra la 'amarilla'

La Selección Paraguay perdió en la cuarta fecha por marcador de 2-0 ante Venezuela; las anotaciones de la 'vinotinto' fueron obra de la delantera Génesis Hernández y la mediocampista Melanie Chirinos.



El resultado dejó a la 'albirroja' en la tercer lugar de la zona y cerca de la clasificación, que deberá buscar en esta última jornada frente a Colombia.

Otro equipo que busca estar en la siguiente ronda es Chile, que tiene un punto y el martes tuvo descanso, aunque aún tiene opciones matemáticas de clasificarse, pero tendrá que golear a Venezuela y esperar que Paraguay no sume frente a Colombia. La 'vinotinto' logró también dijo 'presente' en la fase final del Sudamericano.



Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano femenino Sub-20

Posición Equipo PJ PG PE PP PTS 1 Colombia 3 2 1 0 7 2 Venezuela 3 2 0 1 6 3 Paraguay 3 1 1 1 4 4 Uruguay 4 1 1 2 4 5 Chile 3 0 1 2 1

Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

Día: jueves 12 de febrero del 2026.

Fecha: quinta jornada del Grupo A.

Hora: 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol

ONLINE: www.golcaracol.com y Ditu.

El otro partido del grupo A en el Sudamericano femenino Sub-20

Venezuela vs. Chile

Hora: 4:00 de la tarde