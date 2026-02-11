Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia, clasificada anticipadamente al hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 que se juega en Asunción, cerrará la fase de grupos del certamen de la Conmebol este jueves ante el combinado anfitrión: Paraguay, que buscará su lugar en la siguiente fase.
La 'tricolor' femenina logró llegar a este encuentro de la quinta jornada del Grupo A con tranquilidad, tras haber superado 2-0 a Uruguay con goles de Maithe López y Fernanda Viáfara, a los 41 y 84 minutos, respectivamente. De paso, las dirigidas por Carlos Paniagua acabaron con las ilusiones de las 'celestes', que quedaron eliminadas.
Maithe marcó su segundo tanto en el Sudamericano y se afianza como una de las figuras del combinado de nuestro país, al igual que Luisa Agudelo quien se ha mostrado intratable bajo los tres palos.
La Selección Paraguay perdió en la cuarta fecha por marcador de 2-0 ante Venezuela; las anotaciones de la 'vinotinto' fueron obra de la delantera Génesis Hernández y la mediocampista Melanie Chirinos.
El resultado dejó a la 'albirroja' en la tercer lugar de la zona y cerca de la clasificación, que deberá buscar en esta última jornada frente a Colombia.
Publicidad
Otro equipo que busca estar en la siguiente ronda es Chile, que tiene un punto y el martes tuvo descanso, aunque aún tiene opciones matemáticas de clasificarse, pero tendrá que golear a Venezuela y esperar que Paraguay no sume frente a Colombia. La 'vinotinto' logró también dijo 'presente' en la fase final del Sudamericano.
|Posición
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS
|1
|Colombia
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|Venezuela
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|Uruguay
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|Chile
|3
|0
|1
|2
|1
El otro partido del grupo A en el Sudamericano femenino Sub-20
Venezuela vs. Chile
Hora: 4:00 de la tarde
Publicidad