James Rodríguez; “Lo del tema del frío en Bayern Múnich fue una broma, se generó un chisme”

James Rodríguez dio una extensa entrevista a 'The Athletic' donde tocó varios temas de su carrera y su actualidad, pero uno de los que decidió aclarar luego de varios años fue el de su salida del Bayern Múnich, que muchos señalaron que fue por el clima (frío) de Alemania, en especial por una declaraciones suyas en las que se refirió a las bajas temperaturas en territorio teutón.

Pero el capitán de la Selección Colombia rompió su silencio y hasta dio el motivo por el que verdaderamente se fue del club bávaro, que iba a pagarle al Real Madrid la suma que pedían por él, aunque al final no se dio de esa manera y terminó teniendo un segundo ciclo en los 'merengues'.



James Rodríguez explicó sus palabras sobre el frío en Múnich

En las últimas horas el futbolista colombiano puntualizó en que lo de las bajas temperaturas "lo dije más como una broma. Una broma. Pero se tergiversó y se dijo que me fui por el frío. Nada más lejos de la realidad porque no me fui por eso. Para mí, frío o calor es lo mismo, porque solo pienso en jugar", explicó Rodríguez Rubio, dejando claro que el tema del clima no fue el motivo para marcharse de Alemania.

De paso, James dejó un mensaje para la prensa en nuestro país, a quien apuntó por darle una trascendencia distinta a sus palabras. "En cuanto a lo de Múnich, en Colombia lo cambiaron todo solo para generar chismes", pero de igual manera explicó el verdadero motivo por el que no siguió en el poderoso club europeo. "Me fui por otra razón y es porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid, porque quería vivir en Madrid. Mi hija estaba allí. Pero eso ya es cosa del pasado".

Acá más declaraciones de James Rodríguez:



*Su paso por equipos en los que no le dieron confianza

"No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino".

*Críticas por no conseguir club rápido en año de Mundial

"Yo solo pensaba "tranquilo, todo va a salir bien". Nunca he sido de los que responden a todas esas cosas, porque siempre he pensado que uno habla en el campo. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo".