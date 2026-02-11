Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez; “Lo del tema del frío en Bayern Múnich fue una broma, se generó un chisme”

James Rodríguez; “Lo del tema del frío en Bayern Múnich fue una broma, se generó un chisme”

El futbolista del Minnesota United y la Selección Colombia decidió aclarar la controversia desde hace varios años sobre su salida del Bayern Múnich. James Rodríguez contó el verdadero motivo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de feb, 2026
James Rodríguez Bayern Múnich
James Rodríguez en su etapa como jugador del Bayern Múnich - Foto:
AFP

