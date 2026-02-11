Nairo Quintana, satisfecho por lo hecho en el Tour de Omán: "Somos dos colombianos en el Top-10"

Los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador, séptimo y octavo respectivamente en la general final del Tour de Omán, hicieron un balance positivo de la actuación del equipo, protagonista en la lucha por el título y con Pescador como mejor joven.

Quintana (Cómbita, 36 años), ganador de Giro y Vuelta, valoró desde su amplia experiencia la actuación del conjunto español tras la definitiva jornada reina en la Montaña Verde.

"Ha sido un final muy duro y agresivo, y además todo el día hemos ido muy rápido en el llano. Lo importante es que en la última subida estuvimos delante. Hemos subido al podio con Pescador como el mejor joven y colocado 2 corredores en el top 10. Ahora, con ganas al Tour de los UAE", dijo Quintana.

Por su parte, Diego Pescador (Quimbaya, 21 años), celebró la actuación del equipo y espera mejores resultados en las próximas carreras.



"El Tour de Omán ha sido una carrera bastante bonita. Teníamos altas expectativas en la etapa reina y hemos estado cerca de los mejores de la general. El equipo ha trabajado bien y ha tenido presencia con 2 corredores entre los 10 primeros. Hay que ir sumando experiencia y espero mejores resultados en lo sucesivo".

Publicidad

El Tour de Omán concluyó este miércoles con el triunfo final del italiano Christian Scaroni y el segundo puesto del español Cristián Rodríguez, ambos del Astana.