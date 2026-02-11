Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, satisfecho por lo hecho en el Tour de Omán: "Somos dos colombianos en el Top-10"

Nairo Quintana, satisfecho por lo hecho en el Tour de Omán: "Somos dos colombianos en el Top-10"

Este miércoles, Nairo Quintana hizo un balance de su rendimiento y el de su compañero Diego Pescador, tras meterse entre los diez primeros de la clasificación general del Tour de Omán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad