Millonarios lo descartó y le encontró equipo; jugará en un campeón de Copa Libertadores

Millonarios no ha tenido el mejor comienzo en la Liga BetPlay I-2026, tras sufrir tres derrotas y empatar en dos oportunidades. Hernán Torres fue despedido de su cargo como DT y el argentino Fabián Bustos ya asumió y debutó con unas tablas frente al Deportivo Cali. Los 'embajadores' le apostaron a un nuevo proyecto con refuerzos importantes, pero también descartaron jugadores jovenes que no iban a ser tenidos en cuenta.

Se trata de Jhoan Hernández, la lateral de la cantera que tuvo su oportunidad en la plantilla profesional, pero que no pudo consolidarse y fue uno de los señalados por la afición. El juvenil fue cedido a un campeón de Copa Libertadores.

"El defensa Jhoan Hernández, lateral izquierdo colombiano de 19 años, llega al Glorioso tras pasar por el Millonarios (COL), cedido hasta finales de 2026, y ya está entrenando con sus nuevos compañeros de equipo. Formado en Millonarios en 2023 y con paso por las selecciones juveniles de Colombia, el lateral izquierdo debuta en el fútbol brasileño para reforzar el club más tradicional. ¡Bienvenido al Fogão, Jhoan! ¡Vamos a por muchos triunfos con la #GloriosaCamisa!", se lee en el comunicado de presentación del club de Río de Janeiro.

Bem-vindo, Jhoan Hernández! 🇨🇴🏠



Lateral-esquerdo de 19 anos é o novo reforço do Glorioso! ⚽️⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/0Xc60n26U6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2026

Hernández se suma a las salidas de otros jóvenes como Samuel Asprilla, Juan Carvajal y Luis Marimón. La principal causa fue su poco aporte en la cancha y el recorte que hizo la Dimayor de 30 a 25 inscritos para el fútbol profesional colombiano.



En el caso de Jhoan, el defensa apenas disputó 22 partidos y dio tres asistencias con la camiseta azul. Además fue amonestado una vez y acumuló 1.572 minutos de juego.

Cabe recordar, que, Hernández no será el único colombiano en el Botafogo, puesto que ya milita en sus filas Jordan Barrera, 19 años, quien arribó procedente del Junior de Barranquilla.



¿Cuáles son los refuerzos de Millonarios para el 2026-I?

Sebastián Valencia, Édgar Elizalde, Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Radamel Falcao y Rodrigo Contreras.

