Kevin Castaño, con pocos minutos en River Plate, tiene millonaria oferta de un exótico destino

El comienzo del 2026 no ha sido para nada alentador para Kevin Castaño, quien cuenta muy poco para Marcelo Gallardo en River Plate. El volante colombiano pasó de ser titular fijo el año pasado a ser suplente y con contados minutos de juego en la cancha. En medio de ese panorama, la prensa argentina reveló en las últimas horas que existe una millonaria propuesta sobre la mesa para darle salida al jugador de 25 años.

Todo se trata de un exótico destino y el mediocampista con proceso en la 'tricolor' no sería el único con la puerta abierta para macharse. “Hay ofertas y sondeos por dos futbolista de River Plate que no son titulares y hablo del paraguayo Galarza Fonda y una oferta del fútbol árabe por el colombiano Kevin Castaño, donde River recibirá el mismo o mas dinero que el que puso por el colombiano”, contó Pablo Sager, periodista de 'DSports'.

Lo curioso es que 'El Muñeco' Gallardo no estaría muy convencido de dejarlo ir, sin embargo, el poco rédito de los atacantes que tiene en la plantilla actual lo tienen pensando seriamente en reforzar esa sona y por ende necesitaría liberar dinero y el cupo. “El cuerpo técnico no quiere desprenderse estos futbolistas, pero el pedido popular y el saber que se necesita un delantero, abriría la puerta a alguno de los dos”, agregó el citado comunicador.

Kevin Castaño en River Plate X @RiverPlate

En lo que va del campeonato argentino, Castaño apenas suma un total de 18 minutos. Los refuerzos Aníbal Moreno y Fausto Vera se impusieron desde el principio de esta temporada y tienen anulado al jugador con pasado en Águilas Doradas, Cruz Azul y Krasnodar.



En el 2025, el volante disputó 38 partidos, anotó dos asistencias, fue amonestado en 11 oportunidades y sufrió una expulsión. En total acumuló 2.940 minutos de juego. Castaño también hace parte de la 'sangre nueva' de la Selección Colombia y ha recibido la confianza del DT Néstor Lorenzo en varias ocasiones. Hasta el momento registra 23 partidos, un pase de gol, cuatro tarjetas amarillas y 1.033 minutos de acción.

Publicidad

Por lo pronto solo queda esperar si River y el jugador aceptan la oferta de los árabes o si deciden esperar y darle la chance de luchar por el puesto en el once titular en el club de la banda cruzada.