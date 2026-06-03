Denuncian escándalos y fiestas de Jhon Jáder Durán en oriente antioqueño; la Policía llegó

El nombre de Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el centro de la polémica y, esta vez, no precisamente por su rendimiento deportivo o algo que haya hecho dentro de una cancha.. En los últimos días, vecinos de una exclusiva zona de Llanogrande, en el municipio de Rionegro, Antioquia, denunciaron una serie de fiestas y reuniones realizadas en una propiedad del delantero colombiano, situación que incluso habría requerido la intervención de las autoridades.

De acuerdo con información publicada por el diario 'El Colombiano', varios residentes del sector han manifestado su inconformidad por los constantes eventos realizados en la finca donde se hospeda el futbolista durante sus vacaciones en el país. Según las denuncias, la música a alto volumen y el ruido generado por las celebraciones se han extendido hasta altas horas de la madrugada, afectando la tranquilidad de quienes viven en la zona.

La situación habría escalado al punto de que la Policía tuvo que acudir en varias oportunidades para atender los llamados de los vecinos. Sin embargo, según relataron algunos habitantes del sector citados por medios regionales, los inconvenientes se han repetido durante varias semanas.

El portal 'Minuto 30' aseguró que las quejas se han incrementado desde mediados de mayo, cuando Durán regresó a Colombia, tras finalizar su temporada en el fútbol internacional. El medio también señaló que algunos residentes consideran que las fiestas han alterado significativamente la convivencia y han pedido a las autoridades aplicar las medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Las denuncias han generado un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan el comportamiento del delantero, mientras que otros defienden su derecho a disfrutar de su tiempo libre en una propiedad privada, siempre que se respeten las normas establecidas por las autoridades locales.

Jhon Jáder Durán, jugador colombiano. Captura de pantalla.

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Hasta el momento, ni Jhon Jáder Durán ni sus representantes se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión. Ahora, lejos de los terrenos de juego, el delantero vuelve a ocupar titulares debido a una controversia que tiene como protagonistas a sus vecinos y a las autoridades encargadas de velar por la convivencia ciudadana.