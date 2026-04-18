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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez entró al minuto 90, en victoria 2-0 de Minnesota United sobre Portland Timbers

James Rodríguez entró al minuto 90, en victoria 2-0 de Minnesota United sobre Portland Timbers

Este sábado el '10' colombiano James Rodríguez jugó solo los minutos de adición en el triunfo de su equipo en la MLS, a pesar de que venía de ser titular por copa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
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James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps, por la MLS
James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps, por la MLS
AFP

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