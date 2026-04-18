James Rodríguez entró al minuto 90, en victoria 2-0 de Minnesota United sobre Portland Timbers

Minnesota United derrotó 2-0 a Portland Timbers por la fecha 8 de la MLS, en un partido en el que el colombiano James Rodríguez comenzó como suplente y solamente entró hasta el 90', disputando apenas los cuatro minutos de adición.

A pesar de que el mediocampista cucuteño venía de ser titular el pasado martes 14 de abril, en el duelo frente al Sacramento Repúblic, que finalizó 0-0 y en penaltis ganaron 9-8, su técnico Cameron Knowles casi no le dio rodaje este sábado en la Major League Soccer, la máxima competición del fútbol norteamericano.

Los goles de la victoria para el Minnesota United fueron de Tomás Chancalay y Kelvin Yeboah, en los minutos 16 y 60, que llevaron al equipo de los 'loons' al sexto puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la MLS, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Cabe recordar que tras estar con la Selección Colombia en los partidos preparatorios frente a Croacia (1-2) y Francia (1-3), James Rodríguez tuvo unos quebrantos de salud que fueron informados por la FCF y su club, por lo que estuvo varios días alejado de los entrenamientos y poco a poco ha ido sumando minutos.



IN: Rodríguez

OUT: Pereyra



90' | MIN 2-0 POR pic.twitter.com/c2JPqELlAR — Minnesota United FC (@MNUFC) April 19, 2026

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Lo cierto es que por la MLS, James no ha disputado ningún partido de titular, y ha sumado poco tiempo de juego en los tres encuentros en los que ha tenido acción. Por el momento, se enfocará en el próximo compromiso que será frente al Dallas, el miércoles 22 de abril a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

A Rodríguez Rubio le restan en el calendario ocho encuentros con el Minnesota United antes del Mundial 2026, por lo que buscará ganarse su lugar en la titular, tener ritmo físico y llegar al certamen orbital de la FIFA con mejor rendimiento y continuidad.