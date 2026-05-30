Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 20; Jonas Vingegaard, campeón virtual

Este sábado, la etapa 20 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Gemona del Friuli y Piancavallo con un recorrido de 200 kilómetros y tres puertos de montaña. El ganador fue el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien atacó en el último ascenso y se proclamó como campeón virtual antes de la jornada de celebración y paseo del domingo.

Los corredores tomaron la salida en Gemona del Friuli y los ataques no se hicieron esperar. Arjen Livyns, Manuele Tarozzi y Larry Warbasse fueron los primeros en intentar irse, pero no los dejaron.

Pasaron unos cuantos kilómetros y la fuga se armó con Huens, Geens, Silva, Leknessund y Haig. Al rato Tarozzi y Warbasse se les unieron.

Silva se quedó con los puntos en el esprint en Forgaria nel Friuli; Leknessund en el puerto de Clauzetto; Jack Haig en el primer paso al Alto de Piancavallo; e Igor Arrieta en el KM Red Bull.



En el pelotón hubo tremendo susto por la caída de Fredrik Dversnes en plena curva. Se salió de la carretera y por muy poco no cayó a un vacío.

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A 10 km de la meta, Vingegaard lanzó su ofensiva y rápidamente le puso fin a la fuga. Los demás favorito se despesperaron y se dio una pequeña batalla entre Felix Gall, Jain Hindley y Derek Gee por el podio y Afonso Eulálio con Davide Piganzoli por la camiseta de los jóvenes.

Egan Bernal de nuevo apareció como el salvavidas de un Thymen Arensman que cedió paso, pero se recuperó gracias al ritmo del colombiano. El neerlandés consoldió su cuara casilla en la general.

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Al final no hubo cambios importantes y Vingegaard consiguió su quinto triunfo en esta edición de la 'corsa rosa'.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 20