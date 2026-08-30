El Real Madrid volvió a sorprender al anotar múltiples goles en la primera parte del encuentro. Esta vez, el francés Kylian Mbappé fue el encargado de marcar el tercer tanto tras un primer gol de Bellingham, y auto gol del guardameta del Málaga, en el partido por la fecha 3 de LaLiga.

El equipo 'merengue' armó una jugada colectiva en la que participó Trent Alexander-Arnold, lo que le permitió darle el pase gol al atacante francés para que definiera con precisión dentro del área en un mano a mano frente al arquero rival.

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Málaga; pase de Trent Alexander-Arnold

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KYLIAN MBAPPÉ MAKES IT THREE! 🇫🇷



Real Madrid 3-0 Malaga pic.twitter.com/rHEvtKIel4 — Polymarket FC (@PolymarketFC) August 30, 2026