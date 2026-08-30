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Gol Caracol  / Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Málaga; pase de Trent Alexander-Arnold

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs Málaga; pase de Trent Alexander-Arnold

El Real Madrid va con toda en su tercer encuentro en La Liga esta vez ante el Málaga. Kylian Mbappé puso el tercer tanto al minuto 30 del compromiso.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Kylian Mbappé; jugador del Real Madrid
Kylian Mbappé; jugador del Real Madrid
Fotografía de: AFP

El Real Madrid volvió a sorprender al anotar múltiples goles en la primera parte del encuentro. Esta vez, el francés Kylian Mbappé fue el encargado de marcar el tercer tanto tras un primer gol de Bellingham, y auto gol del guardameta del Málaga, en el partido por la fecha 3 de LaLiga.

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El equipo 'merengue' armó una jugada colectiva en la que participó Trent Alexander-Arnold, lo que le permitió darle el pase gol al atacante francés para que definiera con precisión dentro del área en un mano a mano frente al arquero rival.

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