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Gol Caracol  / Polémica en Inglaterra; cánticos sobre las Malvinas, para el argentino Valentín Barco

Polémica en Inglaterra; cánticos sobre las Malvinas, para el argentino Valentín Barco

La afición del Brighton recibió al argentino Valentín Barco, del Chelsea, con cánticos sobre las Malvinas en Stamford Bridge, un hostigamiento que ya sufrió su compañero Enzo Fernández.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Selección Argentina bandera Malvinas
Selección Argentina con bandera sobre las Malvinas
AFP

La afición del Brighton & Hove Albion desplazada a Stamford Bridge recibió con cánticos referentes a las islas Malvinas a Valentín Barco, uno de los integrantes de la selección argentina que eliminó a Inglaterra en semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Cuando Barco, uno de los fichajes del Chelsea este mercado veraniego, salió a calentar pasada la media hora de partido en el oeste de Londres, los aficionados del Brighton se dirigieron hacia él con el cántico: "Valentín Barco, las Malvinas son nuestras".

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Barco, subcampeón del mundo tras caer en la final ante la Selección de España (1-0), ya fue objeto de abucheos y de cánticos parecidos en el duelo de Copa de la Liga contra el Luton Town del pasado jueves, mientras que en el debut en Premier League del Chelsea, la víctima fue Enzo Fernández, otros de los jugadores que estuvo en aquel encuentro mundialista.

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Además de ello, el futbolista de 22 años, fue protagonista de no de los incidentes después de ese partido al encararse con el jugador del 'conjunto merengue' Jude Bellingham.

Valentín Barco; jugador de la Selección Argentina
Valentín Barco; jugador de la Selección Argentina
Fotografia de: AFP

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Al finalizar dicho partido, varios jugadores de la Selección de Argentina se dirigieron al fondo del estadio donde se encontraba su afición, para alzar una bandera con un eslogan que decía "Las Malvinas son nuestras".

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El archipiélago de las Malvinas, situado en el Atlántico Sur, se encuentra bajo soberanía británica desde 1833 y fue escenario, en 1982, de una guerra entre Argentina e Inglaterra que dejó cientos de muertos y una profunda huella en la sociedad argentina.

Después de unos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo la lupa sobre una posible sanción económica por parte de la FIFA, debido a las acciones que tomaron algunos de los futbolistas de la 'albiceleste' al extender dicha pancarta, la cual llego a generar polémica y tensión.

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