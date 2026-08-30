Richard Ríos y los millones por los que saldría de Benfica; dos nuevos interesados, uno en Italia

Todo apunta a que el paso de Richard Ríos por el Benfica apenas durará una temporada, en medio de los rumores de salida que hay alrededor del mediocampista colombiano, quien va perdiendo su lugar en el equipo, y quien tiene varios elencos interesados, que ya se acercan a las directivas de las 'águilas'.

En las últimas horas salieron dos nuevos clubes que ofertarían por el antioqueño, aunque está difícil que salga de inmediato por una compra definitiva, pero por primera vez se habla de los millones que pediría el cuadro portugués para dejarlo ir, por lo menos, en préstamo, y así abrir un espacio en la nómina.

En el diario 'A Bola' mencionaron que nuevamente "la Roma, que lleva tiempo siguiendo de cerca a Richard Ríos, ahora está considerando más seriamente la posibilidad de fichar al centrocampista", y citaron que el periodista "Gianluca Di Marzio, experto en el mercado, el club italiano ha vuelto a contactar con el Benfica por el jugador y confía en que el club esté dispuesto a negociar una cesión".

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica. Foto oficial del Benfica

Publicidad

En cuanto al dinero que pediría el equipo luso, mencionan que sería un préstamo por "tres millones de euros", con alguna opción de compra, en caso de que los italianos decidan luego tenerlo más temporadas. Cabe recordar que el nacido en Vegachí le costó 27 millones de euros, por lo que solamente por una cifra parecida o más alta lo dejarían salir.



De la misma manera, Nicolo Schira, otro de los periodistas expertos en mercado de fichajes, también sorprendió con información sobre otro de los clubes interesados en Ríos, pero en una liga menos visible.

"Besiktas está listo para presentar una oferta oficial a Benfica para intentar fichar al mediocampista Richard Rios. El entrenador Italiano está presionando para tener un nuevo mediocampista", escribió el citado comunicador en sus redes sociales.

#Besiktas are ready to submit an official bid to #Benfica to try to sign the midfielder Richard #Rios. Coach Italiano is pushing to have a new midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2026

Publicidad

Lo cierto es que el futuro de Richard Ríos para esta temporada 2026/27, que ya está en curso, estaría cada vez más lejos de Portugal, con propuestas y acercamientos de equipos en Inglaterra, Italia y Turquía, por lo que se vienen días importantes para definir qué pasará con el mediocampista.