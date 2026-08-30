Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y los millones por los que saldría de Benfica; dos nuevos interesados, uno en Italia

Richard Ríos y los millones por los que saldría de Benfica; dos nuevos interesados, uno en Italia

El colombiano tiene la puerta de salida en Benfica, y en las últimas horas hubo avances con dos clubes interesados, uno de ellos que ya lo ha tenido en la mira hace varias temporada en la Serie A.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, colombiano en el Benfica
AFP

Todo apunta a que el paso de Richard Ríos por el Benfica apenas durará una temporada, en medio de los rumores de salida que hay alrededor del mediocampista colombiano, quien va perdiendo su lugar en el equipo, y quien tiene varios elencos interesados, que ya se acercan a las directivas de las 'águilas'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En las últimas horas salieron dos nuevos clubes que ofertarían por el antioqueño, aunque está difícil que salga de inmediato por una compra definitiva, pero por primera vez se habla de los millones que pediría el cuadro portugués para dejarlo ir, por lo menos, en préstamo, y así abrir un espacio en la nómina.

Últimas noticias

Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Colombianos en el exterior

Vea el golazo de Jaminton Campaz, en Rosario Central vs. Gimnasia y Esgrima, por Liga

Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos de Bayern Múnich y B. Dortmund

En el diario 'A Bola' mencionaron que nuevamente "la Roma, que lleva tiempo siguiendo de cerca a Richard Ríos, ahora está considerando más seriamente la posibilidad de fichar al centrocampista", y citaron que el periodista "Gianluca Di Marzio, experto en el mercado, el club italiano ha vuelto a contactar con el Benfica por el jugador y confía en que el club esté dispuesto a negociar una cesión".

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Foto oficial del Benfica

Publicidad

En cuanto al dinero que pediría el equipo luso, mencionan que sería un préstamo por "tres millones de euros", con alguna opción de compra, en caso de que los italianos decidan luego tenerlo más temporadas. Cabe recordar que el nacido en Vegachí le costó 27 millones de euros, por lo que solamente por una cifra parecida o más alta lo dejarían salir.

De la misma manera, Nicolo Schira, otro de los periodistas expertos en mercado de fichajes, también sorprendió con información sobre otro de los clubes interesados en Ríos, pero en una liga menos visible.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Besiktas está listo para presentar una oferta oficial a Benfica para intentar fichar al mediocampista Richard Rios. El entrenador Italiano está presionando para tener un nuevo mediocampista", escribió el citado comunicador en sus redes sociales.

Publicidad

Lo cierto es que el futuro de Richard Ríos para esta temporada 2026/27, que ya está en curso, estaría cada vez más lejos de Portugal, con propuestas y acercamientos de equipos en Inglaterra, Italia y Turquía, por lo que se vienen días importantes para definir qué pasará con el mediocampista.

Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano

Dura discusión entre jugadores de Junior, tras 1-1 con Santa Fe; reclamo de uno de los líderes

Felipe Pardo Alianza FC
Fútbol Colombiano

Polémica por celebración de Felipe Pardo a hinchas de Nacional; “debió ser expulsado”

Relacionados

Richard Ríos

Benfica

Roma

Publicidad

Publicidad

Publicidad