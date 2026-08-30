Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9

El español Enric Mas ganó este domingo la novena etapa de la Vuelta a España 2026, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, consolidando su liderato al frente de la carrera, tras el abandono el sábado de Tadej Pogacar.

El corredor del Movistar se impuso en las duras rampas del Alto de Aitana en un duelo a dos con el británico Oscar Onley, que fue segundo, mientras el esloveno Primoz Roglic, entró en tercer lugar.

Mas, que logró su segunda victoria de etapa en una Vuelta a España, se mantiene al frente de la general con 1 minuto 18 segundos de ventaja sobre Roglic y 1 minuto 39 segundos sobre el austriaco Felix Gall.

Publicidad

El español atacó a tres kilómetros de la meta, en el tramo más duro de la subida, sorprendiendo a un grupo de favoritos entre los que se encontraba Roglic, Gall y el ecuatoriano Richard Carapaz.



Sólo Onley fue capaz de seguir al español, que se había vestido el maillot rojo de líder la víspera, tras la dura caída de Pogacar, que obligó al esloveno a abandonar la carrera.

Absoluto dominador de la prueba hasta el momento de su percance, la retirada de Pogacar ha puesto un punto más de emoción a la ronda española.

Publicidad

Roglic logró alcanzar a los dos primeros, pero varios cambios de ritmo por parte de Mas acabaron por soltar al esloveno, que busca ser el primero en poder ganar cinco Vueltas a España.

Onley hizo un tímido intento de esprint en el último kilómetro, pero no pudo superar a Mas, que compite por ganar su primera Vuelta, en la que hasta ahora sólo ha logrado hacer podios.

Los colombianos no fueron ajenos a la fiesta con un Santiago Buitrago que se metió en la fuga, ganó tres puertos y se convirtió en el nuevo líder de la montaña. Además, Harold Tejada cruzó la meta en la octava casilla y se mantiene firme en el top-10 de la general.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

El lunes tendrá lugar la primera jornada de descanso de La Vuelta tras la que el martes se correrá la 10ª etapa de 184,7 km entre Alcaraz y Elche de la Sierra con tres puertos de tercera categoría.

Publicidad

Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9

8. TEJADA Harold | XDS Astana Team | 4:39 |

17. RODRIGUEZ Juan Felipe | EF Education - EasyPost | 16:54 |

27. BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 41:12 |

119. SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 1:39:47 |

151. MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 1:57:44 |