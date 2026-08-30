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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero no se come el cuento; el arquero de Boca Juniors se exige y sabe que puede “mejorar”

Álvaro Montero no se come el cuento; el arquero de Boca Juniors se exige y sabe que puede “mejorar”

El guajiro Álvaro Montero tuvo una destacada presentación en La Bombonera, siendo clave para la victoria 1-0 contra Lanús, pero se toma con calma su proceso en Boca Juniors.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Álvaro Montero Boca Juniors
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors - Foto:
Boca Juniors Oficial

Boca Juniors ha mejorado su nivel en el torneo argentino y en Copa Sudamericana, y de la misma manera varios jugadores van de menos a más en la temporada, como en el caso del arquero colombiano Álvaro Montero, quien a pesar de algunos señalamientos y dudas por parte de los hinchas y la prensa, se mantuvo firme y ya tuvo su primera noche soñada.

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La victoria 1-0 sobre Lanús, el viernes, fue en gran parte por las fundamentales atajadas del guardameta guajiro, quien ha recibido elogios y empieza a ganarse la confianza y el cariño de los seguidores del 'azul y oro'.

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En declaraciones para el canal de Boca Juniors, Álvaro Montero analizó lo que estaban pasando en Boca Juniors, puntualizando que "nos estaban convirtiendo muchos goles. Hoy tuvimos un poco de fortuna de sacar el arco en cero y tener ese desempeño", y ya sobre su actuación, declaró que "hay que seguir trabajando para seguir aportando lo que se puede al equipo".

Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

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Pero hubo unas palabras que tuvieron resonancia en Argentina, ya que es algo que decía Carlos Bianchi, el técnico más exitoso en la historia de Boca Juniors. "Ganar siempre trae ganar, una victoria siempre trae una victoria", aseveró el arquero colombiano, algo que causó curiosidad en el cono sur.

Para terminar, Álvaro Montero se mostró tranquilo, sereno y con los pies en la tierra a pesar de su gran actuación en La Bombonera, con atajadas impresionantes que ayudaron a que Boca consiguiera los tres puntos frente a un duro rival. "Siempre hay espacio para mejorar. Somos muy conscientes de las cosas que tenemos que crecer como grupo y en lo personal. Tenemos que trabajar cuando hay espacio por la seguidilla de partidos, que a veces complica. Pero bueno, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y estoy ganando confianza partido a partido", dijo de manera autocrítica y pausada.

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Ahora, se vienen grandes pruebas para el guardameta guajiro en los siguientes partidos de Boca Juniors. Primero contra su ex equipo, Vélez Sarsfield, por los octavos de final de la Copa de Argentina (miércoles 2 de septiembre), luego volverá por liga visitando a Gimnasia y Esgrima (domingo 6 de septiembre), y para cerrar, se vendrá la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Sao Paulo (Brasil), el martes 8 de septiembre, en La Bombonera.

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