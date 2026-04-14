Así fue el gol de Neymar en Copa Sudamericana; lo anotó en Santos vs Deportivo Recoleta

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Este martes en el partido de la fecha 2 de la Copa Sudamericana, el Santos se adelantó en el marcador en el duelo frente a Deportivo Recoleta gracias a su máxima estrella, Neymar Jr.
Al minuto 4 del encuentro el también reconocido Gabigol desbordó por la banda izquierda, entró al área y mandó la pelota al centro, donde ingresaba 'Ney', a pesar de venir con una marca férrea.
Neymar logró estirar su pierna e impactar el balón y de esa manera adelantar al Santos en el duelo de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cuadro paraguay logró igualar el duelo.
GOL DO SANTOS!!— 2D (@2Dfut) April 15, 2026
⚽️NEYMAR I SANTOS 1 X 0 RECOLETA pic.twitter.com/4CtitNlBUc