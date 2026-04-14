Así fue el gol de Neymar en Copa Sudamericana; lo anotó en Santos vs Deportivo Recoleta

Este martes en el partido de la fecha 2 de la Copa Sudamericana, el Santos se adelantó en el marcador en el duelo frente a Deportivo Recoleta gracias a su máxima estrella, Neymar Jr.

Al minuto 4 del encuentro el también reconocido Gabigol desbordó por la banda izquierda, entró al área y mandó la pelota al centro, donde ingresaba 'Ney', a pesar de venir con una marca férrea.

Neymar logró estirar su pierna e impactar el balón y de esa manera adelantar al Santos en el duelo de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cuadro paraguay logró igualar el duelo.



Así fue el gol de Neymar en Copa Sudamericana, en Santos vs Recoleta: