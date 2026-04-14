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Gol Caracol  / Así fue el gol de Neymar en Copa Sudamericana; lo anotó en Santos vs Deportivo Recoleta

Así fue el gol de Neymar en Copa Sudamericana; lo anotó en Santos vs Deportivo Recoleta

El astro brasileño Neymar Jr. abrió el marcador en el encuentro de este martes en el certamen internacional de la Conmebol, cuando apenas iban 4 minutos de juego.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Neymar Santos
Neymar celebra gol del Santos - Foto:
AFP

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