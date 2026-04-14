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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez reaparece con el Minnesota United; primera titularidad en partido de US Open Cup

James Rodríguez reaparece con el Minnesota United; primera titularidad en partido de US Open Cup

El mediocampista colombiano James Rodríguez tendrá minutos este martes con su equipo en Estados Unidos, y lo hará frente a un rival de menos nivel, ya que no es duelo de la MLS.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, futbolista colombiano del Minnesota United
Getty Images

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