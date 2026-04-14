James Rodríguez reaparece con el Minnesota United; primera titularidad en partido de US Open Cup

James Rodríguez tendrá su primera titularidad con el Minnesota United, y lo hará regresando luego de algunos días en los que tuvo quebrantos de salud, tras estar con la Selección Colombia.

El técnico Cameron Knowles decidió que la vuelta del mediocampista colombiano lo hiciera este martes en el duelo de la US Open Cup frente al Sacramento Repúblic, para que sume minutos y empiece a tener más rodaje de cara al Mundial 2026.

El partido del Minnesota United será desde las 9:00 p.m. Será el tercer encuentro de James Rodríguez, aunque los dos anteriores los disputó entrando desde el banquilo de suplentes, y fue por la MLS.



Titulares de Minnesota United vs Sacramento Repúblic, por US Open Cup: