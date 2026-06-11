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Gol Caracol  / Así fue el gol de Oh Hyeon-gyu en Corea del Sur vs República Checa, en el Mundial 2026

Así fue el gol de Oh Hyeon-gyu en Corea del Sur vs República Checa, en el Mundial 2026

El delantero del Besiktas y de la selección de Corea del Sur, Oh Hyeon-gyu, se encargó de remontar el compromiso de la fecha 1 de la Copa del Mundo, contra República Checa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Oh Hyeon-gyu Corea del Sur
Oh Hyeon-gyu celebra gol con Corea del Sur
AFP

Aunque República Checa abrió el marcador en el partido contra Corea del Sur, fue el equipo asiático el que terminó ganando, remontando y mostrando la calidad que los caracteriza. El autor del segundo gol fue Oh Hyeon-gyu.

Hwang In-beom celebra su gol con Corea del Sur vs. República Checa en el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

Al minuto 80, y casualmente instantes después de que le anularan un tanto a los europeos, In-beom Hwang se juntó con Hyeon-gyu para darle un pase dentro del área. El delantero del registro del Besiktas enganchó, hizo pasar de largo al arquero y a un defensor rival, y definió picando la esférica.

Acá el gol de Oh Hyeon-gyu en Corea del Sur vs República Checa, en el Mundial 2026:

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