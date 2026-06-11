Así fue el gol de Oh Hyeon-gyu en Corea del Sur vs República Checa, en el Mundial 2026

Aunque República Checa abrió el marcador en el partido contra Corea del Sur, fue el equipo asiático el que terminó ganando, remontando y mostrando la calidad que los caracteriza. El autor del segundo gol fue Oh Hyeon-gyu.

Al minuto 80, y casualmente instantes después de que le anularan un tanto a los europeos, In-beom Hwang se juntó con Hyeon-gyu para darle un pase dentro del área. El delantero del registro del Besiktas enganchó, hizo pasar de largo al arquero y a un defensor rival, y definió picando la esférica.

Acá el gol de Oh Hyeon-gyu en Corea del Sur vs República Checa, en el Mundial 2026: