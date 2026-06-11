Recién empezó el Mundial 2026 y ya fuimos testigos de una 'pintura'. Este jueves 11 de junio, se abrió el telón con el grupo A, donde México se impuso por 2-0 sobre Sudáfrica y, posteriormente, Corea del Sur y República Checa midieron fuerzas. Allí, se firmó un golazo, obra de Hwang In-beom, al minuto 67'.

Un balón filtrado llegó a los pies del mediocampista, quien, adentro del área, se tomó una pausa, enganchó y dejó a dos rivales en el suelo. Ni el guardameta ni uno de los defensas pudieron hacer nada. Con el arco a disposición, la 'picó' e infló las redes para el 1-1 parcial, desatando la locura en los surcoreanos.

Acción de juego en el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

COREA DEL SUR MARCÓ EL EMPATE



Hwang In-beom amagó a Kovar en el área grande y marcó el 1-1 ante República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zNCeuqLhMG — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026