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Gol Caracol  / Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

Espectacular jugada del mediocampista surcoreano, quien enganchó en el área, dejó al arquero y a un defensa en el suelo y marcó una 'joya' en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Hwang In-beom celebra su gol con Corea del Sur vs. República Checa en el Mundial 2026
Hwang In-beom celebra su gol con Corea del Sur vs. República Checa en el Mundial 2026
AFP

Recién empezó el Mundial 2026 y ya fuimos testigos de una 'pintura'. Este jueves 11 de junio, se abrió el telón con el grupo A, donde México se impuso por 2-0 sobre Sudáfrica y, posteriormente, Corea del Sur y República Checa midieron fuerzas. Allí, se firmó un golazo, obra de Hwang In-beom, al minuto 67'.

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Un balón filtrado llegó a los pies del mediocampista, quien, adentro del área, se tomó una pausa, enganchó y dejó a dos rivales en el suelo. Ni el guardameta ni uno de los defensas pudieron hacer nada. Con el arco a disposición, la 'picó' e infló las redes para el 1-1 parcial, desatando la locura en los surcoreanos.

Acción de juego en el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Vea el golazo de Hwang In-beom con Corea del Sur vs República Checa en el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa, por el Mundial 2026.
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